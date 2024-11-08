08 ноября 2024

В ХМАО сразу на нескольких трассах введено ограничение скорости

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за метели, снегопада и плохой видимости скорость на трассах ограничена до 70 километров в час
Из-за метели, снегопада и плохой видимости скорость на трассах ограничена до 70 километров в час Фото:

В ХМАО на участках автомобильных дорог «Югра» и «Иртыш» до 70 километров в час ограничена скорость движения для транспорта. Соответствующее предупреждение опубликовал окружной Управтодор.

«Внимание! Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“ на участке с 11 по 141 километр и на автодороге „Иртыш“ — с 0 по 123 километр» — сообщается в telegram-канале ведомства.

На округ обрушилась непогода. На дорогах плохая видимость, метель и обильные осадки в виде мокрого снега, отметили в дорожном управлении.

О снегопаде, сильном ветре и метелях жителей ХМАО предупреждали синоптики. 9 и 10 ноября порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

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В ХМАО на участках автомобильных дорог «Югра» и «Иртыш» до 70 километров в час ограничена скорость движения для транспорта. Соответствующее предупреждение опубликовал окружной Управтодор. «Внимание! Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“ на участке с 11 по 141 километр и на автодороге „Иртыш“ — с 0 по 123 километр» — сообщается в telegram-канале ведомства. На округ обрушилась непогода. На дорогах плохая видимость, метель и обильные осадки в виде мокрого снега, отметили в дорожном управлении. О снегопаде, сильном ветре и метелях жителей ХМАО предупреждали синоптики. 9 и 10 ноября порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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