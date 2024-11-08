В ХМАО сразу на нескольких трассах введено ограничение скорости

В ХМАО на участках автомобильных дорог «Югра» и «Иртыш» до 70 километров в час ограничена скорость движения для транспорта. Соответствующее предупреждение опубликовал окружной Управтодор.
«Внимание! Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“ на участке с 11 по 141 километр и на автодороге „Иртыш“ — с 0 по 123 километр» — сообщается в telegram-канале ведомства.
На округ обрушилась непогода. На дорогах плохая видимость, метель и обильные осадки в виде мокрого снега, отметили в дорожном управлении.
О снегопаде, сильном ветре и метелях жителей ХМАО предупреждали синоптики. 9 и 10 ноября порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
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