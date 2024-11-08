Пермяки обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с просьбой разобраться с бандой педофилов, орудующей в городе. Житель Перми прислал сообщение о мужчинах, которые пишут несовершеннолетним, просят их прислать интимные фото и шантажируют. Отправитель попросил привлечь Следственный комитет. Пост об этом появился в официальном telegram-канале Мизулиной.
«Направим материалы в Следственный комитет. Ведомство проведет проверку», — написала она в Telegram.
В ходе мониторинга сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в одном из telegram-каналов была выявлена публикация о противоправных действиях группы граждан в отношении несовершеннолетних и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности. Полиция организует проверку, сообщили корреспондету URA.RU в пресс-службе МВД.
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