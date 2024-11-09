Избитого президентом Германии и вставшего на защиту России назвали смельчаком

В соцсети Х (бывший Twitter) многие пользователи выступили в защиту немецкого писателя Марко Мартина, который обвинил президента ФРГ Франко-Вальтера Штайнмайера в поддержке проекта российского газопровода «Северный поток-2». За что получил от него по голове
«Отличная речь Мартина. Сейчас вряд ли кто-то осмелиться такое сказать», — написала одна из девушек на своей странице. Пользователь с ником MK отметил, что каждое произведение писателя — прямое попадание в проблему. Согласно его заявлению, поведение Штайнмайера было ожидаемым.
Остальные пользователи также поддержали Мартина, и отметили, что глава ФРГ — полное разочарование. По их словам, Штайнмайер является наименее компетентным действующим президентом.
Сам Мартин в интервью T-online заявил, что всегда видел в нем «машину государственных служащих». Он также отметил, что политика Германии в отношении России, за которую Штайнмайер частично отвечал, фактически считается провальной.
Инцидент между писателем и президентом Германии произошел на встрече в Берлине, посвященной 35-й годовщине падения Берлинской стены. В чем суть конфликта — в материале URA.RU.
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