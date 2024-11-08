«Меняет машины, адреса»: лидер налетчиков на «Жизньмарты» подался в бега

В Свердловской области скрывается лидер налетчиков на точки «Жизньмарта»

09 ноября 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Полиция ищет 19-летнего лидера банды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области не могут поймать 19-летнего Рамазана — лидера банды налетчиков на точки «Жизньмарта». Парень, по словам источника URA.RU, меняет адреса, машины и номера телефонов. «Он оказался очень умным. Его бы направить в нужное, полезное дело, но нет, он занялся преступностью. Рамазану каждый раз удается сбежать от правоохранителей, но когда-нибудь это кончится», — сказал собеседник в силовой среде. Глава екатеринбургского УМВД РФ подполковник Максим Метелица, как писало агентство в рубрике «Слухи», поставил задачу поймать Рамазана до конца ноября. Комментарий от пресс-группы ведомства ожидается. URA.RU подробно описывало деятельность Рамазана. Парень сколотил банду, в которую входят около 20 подростков. Их он заставляет совершать налеты на табачные лавки, стоматологии и «Жизньмарты». Оттуда юные грабители выносят технику, товары и деньги. Многих подельников Рамазана уже задержали, знает источник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области не могут поймать 19-летнего Рамазана — лидера банды налетчиков на точки «Жизньмарта». Парень, по словам источника URA.RU, меняет адреса, машины и номера телефонов. «Он оказался очень умным. Его бы направить в нужное, полезное дело, но нет, он занялся преступностью. Рамазану каждый раз удается сбежать от правоохранителей, но когда-нибудь это кончится», — сказал собеседник в силовой среде. Глава екатеринбургского УМВД РФ подполковник Максим Метелица, как писало агентство в рубрике «Слухи», поставил задачу поймать Рамазана до конца ноября. Комментарий от пресс-группы ведомства ожидается. URA.RU подробно описывало деятельность Рамазана. Парень сколотил банду, в которую входят около 20 подростков. Их он заставляет совершать налеты на табачные лавки, стоматологии и «Жизньмарты». Оттуда юные грабители выносят технику, товары и деньги. Многих подельников Рамазана уже задержали, знает источник агентства.