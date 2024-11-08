Общество ЖКХ и Городская среда Врио мэра Челябинска Лошкин указал подрядчикам на плохую уборку тротуаров 09 ноября 2024 в 12:26 Размер текста - 17 + Алексея Лошкина не удовлетворила уборка тротуаров в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин 9 ноября оценил уборку дорог в городе. Его не удовлетворило состояние пешеходных дорожек. К ответу руководитель пообещал призвать подрядчиков. «Есть замечания по уборке некоторых тротуаров. Поступают они и от вас в комментариях. Пригласил к себе руководителей всех подрядных организаций, чтобы наметить четкий план. В таком режиме, с глазу на глаз, вопросы решаются оперативнее и эффективнее», — написал в своем telegram-канале Алексей Лошкин. Врио главы города рассказал, что утром 9 ноября совершил рабочий объезд с целью оценить качество уборки челябинских улиц. Проделанная работа, по словам руководителя, в целом его удовлетворила. Как ранее писало URA.RU, Алексей Лошкин взял под личный контроль аукционы и подбор подрядчиков, которым предстоит убирать снег в городе. Он отметил, что от этого зависит комфорт жителей зимой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин 9 ноября оценил уборку дорог в городе. Его не удовлетворило состояние пешеходных дорожек. К ответу руководитель пообещал призвать подрядчиков. «Есть замечания по уборке некоторых тротуаров. Поступают они и от вас в комментариях. Пригласил к себе руководителей всех подрядных организаций, чтобы наметить четкий план. В таком режиме, с глазу на глаз, вопросы решаются оперативнее и эффективнее», — написал в своем telegram-канале Алексей Лошкин. Врио главы города рассказал, что утром 9 ноября совершил рабочий объезд с целью оценить качество уборки челябинских улиц. Проделанная работа, по словам руководителя, в целом его удовлетворила. Как ранее писало URA.RU, Алексей Лошкин взял под личный контроль аукционы и подбор подрядчиков, которым предстоит убирать снег в городе. Он отметил, что от этого зависит комфорт жителей зимой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям