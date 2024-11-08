08 ноября 2024

Врио мэра Челябинска Лошкин указал подрядчикам на плохую уборку тротуаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание, Алексей Лошкин. Челябинск, лошкин алексей
Алексея Лошкина не удовлетворила уборка тротуаров в Челябинске Фото:

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин 9 ноября оценил уборку дорог в городе. Его не удовлетворило состояние пешеходных дорожек. К ответу руководитель пообещал призвать подрядчиков.

«Есть замечания по уборке некоторых тротуаров. Поступают они и от вас в комментариях. Пригласил к себе руководителей всех подрядных организаций, чтобы наметить четкий план. В таком режиме, с глазу на глаз, вопросы решаются оперативнее и эффективнее», — написал в своем telegram-канале Алексей Лошкин.

Врио главы города рассказал, что утром 9 ноября совершил рабочий объезд с целью оценить качество уборки челябинских улиц. Проделанная работа, по словам руководителя, в целом его удовлетворила.

Как ранее писало URA.RU, Алексей Лошкин взял под личный контроль аукционы и подбор подрядчиков, которым предстоит убирать снег в городе. Он отметил, что от этого зависит комфорт жителей зимой.

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Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин 9 ноября оценил уборку дорог в городе. Его не удовлетворило состояние пешеходных дорожек. К ответу руководитель пообещал призвать подрядчиков. «Есть замечания по уборке некоторых тротуаров. Поступают они и от вас в комментариях. Пригласил к себе руководителей всех подрядных организаций, чтобы наметить четкий план. В таком режиме, с глазу на глаз, вопросы решаются оперативнее и эффективнее», — написал в своем telegram-канале Алексей Лошкин. Врио главы города рассказал, что утром 9 ноября совершил рабочий объезд с целью оценить качество уборки челябинских улиц. Проделанная работа, по словам руководителя, в целом его удовлетворила. Как ранее писало URA.RU, Алексей Лошкин взял под личный контроль аукционы и подбор подрядчиков, которым предстоит убирать снег в городе. Он отметил, что от этого зависит комфорт жителей зимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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