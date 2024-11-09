В доме в Пятигорске взорвался газ, погибла женщина: что случилось. Видео

В Пятигорске произошел взрыв в девятиэтажном доме
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В девятиэтажном доме взорвался газ (архивное фото)
В девятиэтажном доме взорвался газ (архивное фото) Фото:

В жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске произошел взрыв бытового газа, который привел к трагическим последствиям: погибла женщина, еще один человек получил ранения. URA.RU рассказывает о произошедшем.

Что известно о доме

Дом, где произошел взрыв, был построен в 2021 году и расположен в жилом комплексе «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти. Через два года после завершения строительства сюда начали заселяться жильцы и открываться магазины. Квартиры в этом доме продавались по цене от четырех до пяти миллионов рублей.

Что произошло

По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже произошел взрыв газа. Взрыв оказался настолько мощным, что его последствия охватили несколько этажей. В результате взрыва в здании произошло открытое горение на площади 60 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован, но он успел нанести значительный ущерб.

Последствия

На место происшествия прибыла экстренная служба, в том числе пожарные и спасатели, которые приступили к ликвидации последствий. По информации от краевого управления МЧС, десять человек были эвакуированы из здания. Взрыв вынес окна.

Пострадавшие

В результате взрыва погибла женщина, передает Пятый канал. Еще одна пострадавшая — сотрудница рыбного магазина.

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В жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске произошел взрыв бытового газа, который привел к трагическим последствиям: погибла женщина, еще один человек получил ранения. URA.RU рассказывает о произошедшем. Что известно о доме Дом, где произошел взрыв, был построен в 2021 году и расположен в жилом комплексе «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти. Через два года после завершения строительства сюда начали заселяться жильцы и открываться магазины. Квартиры в этом доме продавались по цене от четырех до пяти миллионов рублей. Что произошло По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже произошел взрыв газа. Взрыв оказался настолько мощным, что его последствия охватили несколько этажей. В результате взрыва в здании произошло открытое горение на площади 60 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован, но он успел нанести значительный ущерб. Последствия На место происшествия прибыла экстренная служба, в том числе пожарные и спасатели, которые приступили к ликвидации последствий. По информации от краевого управления МЧС, десять человек были эвакуированы из здания. Взрыв вынес окна. Пострадавшие В результате взрыва погибла женщина, передает Пятый канал. Еще одна пострадавшая — сотрудница рыбного магазина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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