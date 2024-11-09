Рябков подсказал США, как восстановить отношения с Россией

Во избежание угрозы разрыва дипломатических отношений с США Вашингтон должен вернуть российские замороженные активы и добиться деэскалации конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Безусловно [разрыва можно избежать]. Если они пойдут на что-то подобное в этой сфере», — заявил Рябков в интервью «Интерфаксу», отвечая на вопрос о мерах для восстановления отношений с Россией. Он также отметил, что допускает обострение конфликта, в случае если Запад решит надавить на Россию и пойти ва-банк. По его словам, на Западе уже ведут обсуждения по этому вопросу. Отдельные участники делают это с энтузиазмом, другие — с ощутимой тревогой, осознавая возможные последствия для самих себя.
Ранее Рябков заявил, что Россия открыта к предложениям новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Однако по его словам, простого решения данной проблемы не существует.
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