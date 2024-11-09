Рябков заявил о планах России выслушать предложения Трампа по Украине

Россия открыта к предложениям новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования ситуации на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако по его словам, простого решения данной проблемы не существует.
«Последнее не подлежит никакому сомнению. Это безусловно», — подчеркнул Рябков в интервью агентству «Интерфакс», комментируя вопрос о готовности России к диалогу с США по украинскому вопросу. Он также добавил, что российская сторона предельно тщательно, ответственно и внимательно подходит к любым идеям, которые предлагают страны в этой сфере.
Рябков отметил, что решение украинской проблемы требует комплексного подхода и не может быть достигнуто быстрыми или простыми решениями. Он также указал на необходимость серьезного отношения к данной проблематике как со стороны уходящей, так и со стороны будущей администрации США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп для России не отличается от других президентов США, поскольку он также представляет политэлиту и страдает русофобией. Песков отметил, что во время первого президентства Трампа было введено множество санкций против РФ, поэтому он не видит значительных различий в том, кто будет на посту президента Штатов.
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