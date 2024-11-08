08 ноября 2024

Челябинцев предупредили о заторах на трассе M-5. Видео

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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс
Затруднено движение на трассе в Челябинской области в направлении Уфы Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области непростая дорожная обстановка сложилась в направлении Уфы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД по региону.

«Информируем о затруднении в движении на 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ в направлении республики Башкортостан. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

В Госавтоинспекции уточнили, что в направлении Челябинска движение идет штатно, на Уфу — с затруднением. На место выехала дорожная техника, которая обрабатывает проезжую часть.

Как ранее сообщало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области вновь образовались пробки из-за снегопада. Наиболее сложная обстановка наблюдается около города Сим и на повороте на Кропачево.

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области непростая дорожная обстановка сложилась в направлении Уфы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД по региону. «Информируем о затруднении в движении на 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ в направлении республики Башкортостан. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В Госавтоинспекции уточнили, что в направлении Челябинска движение идет штатно, на Уфу — с затруднением. На место выехала дорожная техника, которая обрабатывает проезжую часть. Как ранее сообщало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области вновь образовались пробки из-за снегопада. Наиболее сложная обстановка наблюдается около города Сим и на повороте на Кропачево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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