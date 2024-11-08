Общество Транспорт Челябинцев предупредили о заторах на трассе M-5. Видео 09 ноября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + Затруднено движение на трассе в Челябинской области в направлении Уфы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе М-5 в Челябинской области непростая дорожная обстановка сложилась в направлении Уфы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД по региону. «Информируем о затруднении в движении на 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ в направлении республики Башкортостан. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В Госавтоинспекции уточнили, что в направлении Челябинска движение идет штатно, на Уфу — с затруднением. На место выехала дорожная техника, которая обрабатывает проезжую часть. Как ранее сообщало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области вновь образовались пробки из-за снегопада. Наиболее сложная обстановка наблюдается около города Сим и на повороте на Кропачево. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На федеральной трассе М-5 в Челябинской области непростая дорожная обстановка сложилась в направлении Уфы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД по региону. «Информируем о затруднении в движении на 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ в направлении республики Башкортостан. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В Госавтоинспекции уточнили, что в направлении Челябинска движение идет штатно, на Уфу — с затруднением. На место выехала дорожная техника, которая обрабатывает проезжую часть. Как ранее сообщало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области вновь образовались пробки из-за снегопада. Наиболее сложная обстановка наблюдается около города Сим и на повороте на Кропачево. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям