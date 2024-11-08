На федеральной трассе М-5 в Челябинской области непростая дорожная обстановка сложилась в направлении Уфы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД по региону.
«Информируем о затруднении в движении на 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ в направлении республики Башкортостан. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
В Госавтоинспекции уточнили, что в направлении Челябинска движение идет штатно, на Уфу — с затруднением. На место выехала дорожная техника, которая обрабатывает проезжую часть.
Как ранее сообщало URA.RU, на трассе М-5 в Челябинской области вновь образовались пробки из-за снегопада. Наиболее сложная обстановка наблюдается около города Сим и на повороте на Кропачево.
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