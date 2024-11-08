Общество Транспорт Трасса М-5 в Челябинской области вновь встала в пробках из-за снегопада. Фото 09 ноября 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + Автомобили стоят в пробке на трассе в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 9 ноября образовались заторы. Причиной стало ухудшение погодных условий. Об этом рассказали очевидцы. «На Челябинск перед Симом затор в обе стороны. Стояли в пробке на Кропачево час и двадцать минут», — написали автолюбители в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». По данным сервиса «Яндекс.Карты», сложная дорожная обстановка наблюдается на федеральной трассе около города Сим и на повороте на Кропачево. Длина участков, где движение затруднено, суммарно составляет более 20 километров. Как URA.RU писало ранее, автомобилистов призвали отказаться от поездок по дорогам региона. В Госавтоинспекции Челябинской области отметили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Водители рассказали о пробках на трассе М-5 в Челябинской области 9 ноября Трасса М5 Уфа — Челябинск Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 9 ноября образовались заторы. Причиной стало ухудшение погодных условий. Об этом рассказали очевидцы. «На Челябинск перед Симом затор в обе стороны. Стояли в пробке на Кропачево час и двадцать минут», — написали автолюбители в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». По данным сервиса «Яндекс.Карты», сложная дорожная обстановка наблюдается на федеральной трассе около города Сим и на повороте на Кропачево. Длина участков, где движение затруднено, суммарно составляет более 20 километров. Как URA.RU писало ранее, автомобилистов призвали отказаться от поездок по дорогам региона. В Госавтоинспекции Челябинской области отметили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям