На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 9 ноября образовались заторы. Причиной стало ухудшение погодных условий. Об этом рассказали очевидцы.
«На Челябинск перед Симом затор в обе стороны. Стояли в пробке на Кропачево час и двадцать минут», — написали автолюбители в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
По данным сервиса «Яндекс.Карты», сложная дорожная обстановка наблюдается на федеральной трассе около города Сим и на повороте на Кропачево. Длина участков, где движение затруднено, суммарно составляет более 20 километров.
Как URA.RU писало ранее, автомобилистов призвали отказаться от поездок по дорогам региона. В Госавтоинспекции Челябинской области отметили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы.
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