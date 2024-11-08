08 ноября 2024

Трасса М-5 в Челябинской области вновь встала в пробках из-за снегопада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
Автомобили стоят в пробке на трассе в Челябинской области Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 9 ноября образовались заторы. Причиной стало ухудшение погодных условий. Об этом рассказали очевидцы.

«На Челябинск перед Симом затор в обе стороны. Стояли в пробке на Кропачево час и двадцать минут», — написали автолюбители в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сложная дорожная обстановка наблюдается на федеральной трассе около города Сим и на повороте на Кропачево. Длина участков, где движение затруднено, суммарно составляет более 20 километров.

Как URA.RU писало ранее, автомобилистов призвали отказаться от поездок по дорогам региона. В Госавтоинспекции Челябинской области отметили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

Водители рассказали о пробках на трассе М-5 в Челябинской области 9 ноября
Водители рассказали о пробках на трассе М-5 в Челябинской области 9 ноября

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 9 ноября образовались заторы. Причиной стало ухудшение погодных условий. Об этом рассказали очевидцы. «На Челябинск перед Симом затор в обе стороны. Стояли в пробке на Кропачево час и двадцать минут», — написали автолюбители в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». По данным сервиса «Яндекс.Карты», сложная дорожная обстановка наблюдается на федеральной трассе около города Сим и на повороте на Кропачево. Длина участков, где движение затруднено, суммарно составляет более 20 километров. Как URA.RU писало ранее, автомобилистов призвали отказаться от поездок по дорогам региона. В Госавтоинспекции Челябинской области отметили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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