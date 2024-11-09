Уехавший в США Валерий Леонтьев вернулся в Россию

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Леонтьев исполнил песню «Занавес» на юбилейном концерте Игоря Крутого
Леонтьев исполнил песню «Занавес» на юбилейном концерте Игоря Крутого Фото:

Народный артист России Валерий Леонтьев вернулся из США в РФ для выступления на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого в Москве. Певец исполнил песню «Занавес».

«Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию», — сообщает издание Super. Там добавили, что певец вернулся на родину чтобы выступить на концерте Игоря Крутого. Этот праздник был приурочен к 70-летнему юбилею композитора, и в его рамках Леонтьев представил исполнение песни «Занавес».

Это был первый концерт Леонтьева в России за последние несколько лет. Леонтьев последний раз выступал в России в 2019 году, а в 2021 его концерт был отменен из-за пандемии. В марте 2024 года певец объявил о своем уходе со сцены.

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Народный артист России Валерий Леонтьев вернулся из США в РФ для выступления на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого в Москве. Певец исполнил песню «Занавес». «Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию», — сообщает издание Super. Там добавили, что певец вернулся на родину чтобы выступить на концерте Игоря Крутого. Этот праздник был приурочен к 70-летнему юбилею композитора, и в его рамках Леонтьев представил исполнение песни «Занавес». Это был первый концерт Леонтьева в России за последние несколько лет. Леонтьев последний раз выступал в России в 2019 году, а в 2021 его концерт был отменен из-за пандемии. В марте 2024 года певец объявил о своем уходе со сцены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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