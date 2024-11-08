В курганском поселке жалуются на ассенизаторские машины из-за вони и нечистот

Жители микрорайона Кулацкий собирают подписи, чтобы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Они жалуются на неприятный запах и нечистоты на проезжей части, сообщают в соцсетях.
«Жители Кулацкого собирают подписи для ограничения проезда ассенизаторских машин. В микрорайоне построили станцию слива ЖБО, куда будут выпускать отходы с домов, которые не имеют централизованной канализации. Точка приема находится около въезда в Кулацкий, поэтому всех жителей, которые едут мимо нее, ждут не только неприятный запах и звуки, но и нечистоты на дороге», — рассказала подписчица telegram-каналу «Короче, Курган».
По словам женщины, это нарушает права местных жителей на благоприятную окружающую среду, а также угрожает жизни и здоровью. Жители поселка, как указано в материале, просят администрацию ограничить движение ассенизаторских машин через поселок.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу мэрии Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.
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