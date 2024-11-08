08 ноября 2024

В курганском поселке жалуются на ассенизаторские машины из-за вони и нечистот

Жители курганского поселка хотят ограничить проезд ассенизаторских машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители микрорайона жалуются на неприятный запах и нечистоты
Жители микрорайона жалуются на неприятный запах и нечистоты Фото:

Жители микрорайона Кулацкий собирают подписи, чтобы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Они жалуются на неприятный запах и нечистоты на проезжей части, сообщают в соцсетях.

«Жители Кулацкого собирают подписи для ограничения проезда ассенизаторских машин. В микрорайоне построили станцию слива ЖБО, куда будут выпускать отходы с домов, которые не имеют централизованной канализации. Точка приема находится около въезда в Кулацкий, поэтому всех жителей, которые едут мимо нее, ждут не только неприятный запах и звуки, но и нечистоты на дороге», — рассказала подписчица telegram-каналу «Короче, Курган».

По словам женщины, это нарушает права местных жителей на благоприятную окружающую среду, а также угрожает жизни и здоровью. Жители поселка, как указано в материале, просят администрацию ограничить движение ассенизаторских машин через поселок.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу мэрии Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.

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Жители микрорайона Кулацкий собирают подписи, чтобы ограничить проезд ассенизаторских машин через поселок. Они жалуются на неприятный запах и нечистоты на проезжей части, сообщают в соцсетях. «Жители Кулацкого собирают подписи для ограничения проезда ассенизаторских машин. В микрорайоне построили станцию слива ЖБО, куда будут выпускать отходы с домов, которые не имеют централизованной канализации. Точка приема находится около въезда в Кулацкий, поэтому всех жителей, которые едут мимо нее, ждут не только неприятный запах и звуки, но и нечистоты на дороге», — рассказала подписчица telegram-каналу «Короче, Курган». По словам женщины, это нарушает права местных жителей на благоприятную окружающую среду, а также угрожает жизни и здоровью. Жители поселка, как указано в материале, просят администрацию ограничить движение ассенизаторских машин через поселок. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу мэрии Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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