Губернатор Перми Махонин рассказал об открытии путепровода на шоссе Космонавтов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал об открытии путепровода на шоссе Космонавтов. Первый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Крисанова и шоссе Космонавтов в районе «Пермь Экспо» завершен, написал Махонин в своем telegram-канале.
«Новый четырехполосный путепровод в 150 метров соединит две оживленных части краевой столицы единой транспортной развязкой. Открытие дополнительного участка дороги разгрузит движение и сделает поездки более комфортными для жителей. Поручил краевому минтрансу контролировать завершение работ в срок и запустить движение в третьем квартале 2025 года», — сказано в сообщении.
На втором этапе продления дороги по улице Крисанова планируется построить мост через реку Данилиху и участок дороги от улицы Пушкина до Столбовой. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 километра.
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