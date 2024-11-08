08 ноября 2024

Губернатор Перми Махонин рассказал об открытии путепровода на шоссе Космонавтов

Махонин: в Перми запустили движение по путепроводу на шоссе Космонавтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый четырехполосный путепровод имеет протяженность в 150 метров
Новый четырехполосный путепровод имеет протяженность в 150 метров Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал об открытии путепровода на шоссе Космонавтов. Первый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Крисанова и шоссе Космонавтов в районе «Пермь Экспо» завершен, написал Махонин в своем telegram-канале.

«Новый четырехполосный путепровод в 150 метров соединит две оживленных части краевой столицы единой транспортной развязкой. Открытие дополнительного участка дороги разгрузит движение и сделает поездки более комфортными для жителей. Поручил краевому минтрансу контролировать завершение работ в срок и запустить движение в третьем квартале 2025 года», — сказано в сообщении.

На втором этапе продления дороги по улице Крисанова планируется построить мост через реку Данилиху и участок дороги от улицы Пушкина до Столбовой. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 километра.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал об открытии путепровода на шоссе Космонавтов. Первый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Крисанова и шоссе Космонавтов в районе «Пермь Экспо» завершен, написал Махонин в своем telegram-канале. «Новый четырехполосный путепровод в 150 метров соединит две оживленных части краевой столицы единой транспортной развязкой. Открытие дополнительного участка дороги разгрузит движение и сделает поездки более комфортными для жителей. Поручил краевому минтрансу контролировать завершение работ в срок и запустить движение в третьем квартале 2025 года», — сказано в сообщении. На втором этапе продления дороги по улице Крисанова планируется построить мост через реку Данилиху и участок дороги от улицы Пушкина до Столбовой. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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