Миасский автозавод представит гибридные электрокары в 2025 году

Гибридные электрические автомобили начнут выпускать в Миассе
В Челябинске анонсировали выпуск первой опытной партии гибридных электрических автомобилей. Производство начнется в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Автозавода «Урал» Павел Яковлев.
«Мы запускаем в этом году новый сборочный корпус, увеличиваем мощность, начинаем стройку литейного производства нового. С этого года начали [работу]», — приводит слова Яковлева ТАСС.
Планами руководитель поделился на полях Русского экономического форума. Он пообещал представить первую партию опытных образцов в 2025 году.
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