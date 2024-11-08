Экономика Промышленность Миасский автозавод представит гибридные электрокары в 2025 году 09 ноября 2024 в 16:44 Размер текста - 17 + Гибридные электрические автомобили начнут выпускать в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске анонсировали выпуск первой опытной партии гибридных электрических автомобилей. Производство начнется в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Автозавода «Урал» Павел Яковлев. «Мы запускаем в этом году новый сборочный корпус, увеличиваем мощность, начинаем стройку литейного производства нового. С этого года начали [работу]», — приводит слова Яковлева ТАСС. Планами руководитель поделился на полях Русского экономического форума. Он пообещал представить первую партию опытных образцов в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске анонсировали выпуск первой опытной партии гибридных электрических автомобилей. Производство начнется в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Автозавода «Урал» Павел Яковлев. «Мы запускаем в этом году новый сборочный корпус, увеличиваем мощность, начинаем стройку литейного производства нового. С этого года начали [работу]», — приводит слова Яковлева ТАСС. Планами руководитель поделился на полях Русского экономического форума. Он пообещал представить первую партию опытных образцов в 2025 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям