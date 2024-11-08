08 ноября 2024

Миасский автозавод представит гибридные электрокары в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутаты заксобрания на автозаводе «Урал» в Миассе. Челябинск, уралаз, проходная, автозавод урал
Гибридные электрические автомобили начнут выпускать в Миассе Фото:

В Челябинске анонсировали выпуск первой опытной партии гибридных электрических автомобилей. Производство начнется в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Автозавода «Урал» Павел Яковлев.

«Мы запускаем в этом году новый сборочный корпус, увеличиваем мощность, начинаем стройку литейного производства нового. С этого года начали [работу]», — приводит слова Яковлева ТАСС.

Планами руководитель поделился на полях Русского экономического форума. Он пообещал представить первую партию опытных образцов в 2025 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске анонсировали выпуск первой опытной партии гибридных электрических автомобилей. Производство начнется в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Автозавода «Урал» Павел Яковлев. «Мы запускаем в этом году новый сборочный корпус, увеличиваем мощность, начинаем стройку литейного производства нового. С этого года начали [работу]», — приводит слова Яковлева ТАСС. Планами руководитель поделился на полях Русского экономического форума. Он пообещал представить первую партию опытных образцов в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...