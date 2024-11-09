Мэр Буя, назвавший жителей никчемышами, получил награду за связи с населением

Глава города Буй в Костромской области Игорь Ральников получил награду от федерального правительства за взаимодействие с горожанами в соцсетях. Причем градоначальник несколько месяцев назад оказался в центре скандала, после того, как обозвал в интернете недовольных его работой жителей «негодяями и никчемышами».
«От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями», — написал глава города Ральников на своей странице во «ВКонтакте». Его слова передает «Газета.ру». Ральников также подчеркнул, что благодарен тем, кто выражает активную гражданскую позицию в соцсетях.
По итогам конкурса Буй получил грант в 30 миллионов рублей, передает MK.RU. Однако еще в июле этого года Ральников попадал в скандал после того, как негативно отреагировал на критику одного из горожан. Тот заявил, что если бы не соцсети, глава Буя бы не решал городские проблемы. Тогда в ответ Ральников заявил, что жалующиеся являются безграмотными негодяями и никчемышами. Он также обозвал их сетевыми тараканами. Он также критиковал людей за то, что те жаловались на отсутствие электричества.
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Глава города Буй в Костромской области Игорь Ральников получил награду от федерального правительства за взаимодействие с горожанами в соцсетях. Причем градоначальник несколько месяцев назад оказался в центре скандала, после того, как обозвал в интернете недовольных его работой жителей «негодяями и никчемышами». «От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями», — написал глава города Ральников на своей странице во «ВКонтакте». Его слова передает «Газета.ру». Ральников также подчеркнул, что благодарен тем, кто выражает активную гражданскую позицию в соцсетях. По итогам конкурса Буй получил грант в 30 миллионов рублей, передает MK.RU. Однако еще в июле этого года Ральников попадал в скандал после того, как негативно отреагировал на критику одного из горожан. Тот заявил, что если бы не соцсети, глава Буя бы не решал городские проблемы. Тогда в ответ Ральников заявил, что жалующиеся являются безграмотными негодяями и никчемышами. Он также обозвал их сетевыми тараканами. Он также критиковал людей за то, что те жаловались на отсутствие электричества.