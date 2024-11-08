Участники РЭФ-2024 нашли способ решить проблему кадрового голода

Компании решают проблему дефицита кадров приемом студентов и введением бонусов

09 ноября 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

РЭФ-2024 завершился битвой за кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета РЭФ-24 в Челябинске Завершающим мероприятием Российского экономического форума 2024 года стала презентационная сессия под названием «Южный Урал — битва за людей». Крупнейшие компании региона рассказали о своих стратегиях по развитию человеческих ресурсов. Они делают акцент на работу с молодежью, включая стажировки и профориентационные программы. «Каждый из участников сессии поделился форматом работы с учетом текущих реалий. Большинство из них делает упор на выстраивание работы с молодежью: создает профориентационные программы для школьников и программы стажировки для студентов», — сообщил новостной telegram-канал Русского экономического форума. Компании региона, такие как ПАО «ММК», АО «Челябинский трубопрокатный завод» и другие рассказали о своих стратегиях по развитию человеческих ресурсов и создании условий для профессионального роста сотрудников. Они, в числе прочих стимулов используют индивидуальные карьерные треки, создают особую корпоративную культуру и вводят дополнительные стимулы. В ходе последнего дня трехдневной деловой программы, представители ведущих университетов и колледжей Челябинской области, таких как Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет и другие, поделились своими достижениями и инновационными образовательными программами. Они активно ведут работу с местными предприятиями по созданию программ, направленных на подготовку специалистов в таких сферах, как робототехника и информационные технологии. Российский экономический форум в Челябинске, проходивший с 7 по 9 ноября, охватил множество вопросов: трансформации бизнеса до социального развития. РЭФ стал площадкой для обсуждения актуальных тем в разнообразных форматах. Подробнее о событии URA.RU рассказало в сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завершающим мероприятием Российского экономического форума 2024 года стала презентационная сессия под названием «Южный Урал — битва за людей». Крупнейшие компании региона рассказали о своих стратегиях по развитию человеческих ресурсов. Они делают акцент на работу с молодежью, включая стажировки и профориентационные программы. «Каждый из участников сессии поделился форматом работы с учетом текущих реалий. Большинство из них делает упор на выстраивание работы с молодежью: создает профориентационные программы для школьников и программы стажировки для студентов», — сообщил новостной telegram-канал Русского экономического форума. Компании региона, такие как ПАО «ММК», АО «Челябинский трубопрокатный завод» и другие рассказали о своих стратегиях по развитию человеческих ресурсов и создании условий для профессионального роста сотрудников. Они, в числе прочих стимулов используют индивидуальные карьерные треки, создают особую корпоративную культуру и вводят дополнительные стимулы. В ходе последнего дня трехдневной деловой программы, представители ведущих университетов и колледжей Челябинской области, таких как Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет и другие, поделились своими достижениями и инновационными образовательными программами. Они активно ведут работу с местными предприятиями по созданию программ, направленных на подготовку специалистов в таких сферах, как робототехника и информационные технологии. Российский экономический форум в Челябинске, проходивший с 7 по 9 ноября, охватил множество вопросов: трансформации бизнеса до социального развития. РЭФ стал площадкой для обсуждения актуальных тем в разнообразных форматах. Подробнее о событии URA.RU рассказало в сюжете.