Участники РЭФ-2024 нашли способ решить проблему кадрового голода

Завершающим мероприятием Российского экономического форума 2024 года стала презентационная сессия под названием «Южный Урал — битва за людей». Крупнейшие компании региона рассказали о своих стратегиях по развитию человеческих ресурсов. Они делают акцент на работу с молодежью, включая стажировки и профориентационные программы.
«Каждый из участников сессии поделился форматом работы с учетом текущих реалий. Большинство из них делает упор на выстраивание работы с молодежью: создает профориентационные программы для школьников и программы стажировки для студентов», — сообщил новостной telegram-канал Русского экономического форума.
Компании региона, такие как ПАО «ММК», АО «Челябинский трубопрокатный завод» и другие рассказали о своих стратегиях по развитию человеческих ресурсов и создании условий для профессионального роста сотрудников. Они, в числе прочих стимулов используют индивидуальные карьерные треки, создают особую корпоративную культуру и вводят дополнительные стимулы.
В ходе последнего дня трехдневной деловой программы, представители ведущих университетов и колледжей Челябинской области, таких как Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет и другие, поделились своими достижениями и инновационными образовательными программами. Они активно ведут работу с местными предприятиями по созданию программ, направленных на подготовку специалистов в таких сферах, как робототехника и информационные технологии.
Российский экономический форум в Челябинске, проходивший с 7 по 9 ноября, охватил множество вопросов: трансформации бизнеса до социального развития. РЭФ стал площадкой для обсуждения актуальных тем в разнообразных форматах. Подробнее о событии URA.RU рассказало в сюжете.
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