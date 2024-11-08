08 ноября 2024

МЧС предупредило пермяков об опасной погоде

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Возможны обрывы линий электропередач и увеличение ДТП на дорогах
Возможны обрывы линий электропередач и увеличение ДТП на дорогах Фото:

На территории Пермского края 10 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на региональный ЦГМС.

«По прогнозам 10 ноября местами по краю возможны гололедные отложения, на дорогах гололедица. Также прогнозируется сильный ветер до 18 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах», — предупреждает ведомство.

Рекомендуется не находиться вблизи деревьев и линий электропередач. Водителям советуют избегать парковки личного автотранспорта рядом с ветхими конструкциями

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На территории Пермского края 10 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на региональный ЦГМС. «По прогнозам 10 ноября местами по краю возможны гололедные отложения, на дорогах гололедица. Также прогнозируется сильный ветер до 18 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах», — предупреждает ведомство. Рекомендуется не находиться вблизи деревьев и линий электропередач. Водителям советуют избегать парковки личного автотранспорта рядом с ветхими конструкциями
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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