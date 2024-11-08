МЧС предупредило пермяков об опасной погоде

Возможны обрывы линий электропередач и увеличение ДТП на дорогах
На территории Пермского края 10 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на региональный ЦГМС.
«По прогнозам 10 ноября местами по краю возможны гололедные отложения, на дорогах гололедица. Также прогнозируется сильный ветер до 18 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах», — предупреждает ведомство.
Рекомендуется не находиться вблизи деревьев и линий электропередач. Водителям советуют избегать парковки личного автотранспорта рядом с ветхими конструкциями
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