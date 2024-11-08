Еще на четырех трассах в ХМАО введены ограничения

В ХМАО на автодороге Сургут — Лянтор, а также на трассах в сторону Нефтеюганска и Нижневартовска вводится временное ограничение скорости движения для всех транспортных средств до 70 километров в час. Об этом сообщили окружном управлении автодорог.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч: на автомобильной дороге Сургут-Лянтор с 43 по 91 километр, Сургут — Нижневартовск с 12 по 100 километр, Нефтеюганск — Сургут с 43 по 59 километр, Северный обход города Сургут 0 — 22 километр и Восточная объездная города Сургут — 0-23 километр», — сообщается в telegram-канале управления. На трассе плохая видимость и гололед из-за обильного мокрого снега, метели и сильного ветра.
Также на автомобильной дороге Лянторский водозабор — Песчаный — Сытомино с 10-го по 80-й километр и на подъезде к деревне Лямина вводится аналогичное временное ограничение скорости в 70 км/ч. Но на данных участках режим будет действовать весь зимний период.
Утром 9 ноября на участках автодорог «Югра» и «Иртыш» была ограничена скорость движения до 70 километров в час. Сообщения об отмене мер не публиковалось.
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