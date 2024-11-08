В Магнитогорске контрактника-дезертира приговорили к шести годам колонии

09 ноября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Военнослужащему вынесли приговор за оставление части Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области приговорили к шести годам колонии общего режима контрактника за самовольное оставление части в период мобилизации. Рядовой покинул воинское подразделение в Запорожской области в феврале 2024 года и более трех месяцев скрывался от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «18 февраля 2024 года рядовой без разрешения командования, не имея уважительных причин, оставил место службы. Он более трех месяцев укрывался в Чебаркульском районе», — отметили в пресс-службе суда. Местонахождение мужчины было установлено сотрудниками военной полиции в июне того же года. Как сообщало URA.RU ранее, в Екатеринбурге задержали добровольца, который самовольно оставил воинскую часть в ДНР. Военнослужащий находился в федеральном розыске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области приговорили к шести годам колонии общего режима контрактника за самовольное оставление части в период мобилизации. Рядовой покинул воинское подразделение в Запорожской области в феврале 2024 года и более трех месяцев скрывался от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «18 февраля 2024 года рядовой без разрешения командования, не имея уважительных причин, оставил место службы. Он более трех месяцев укрывался в Чебаркульском районе», — отметили в пресс-службе суда. Местонахождение мужчины было установлено сотрудниками военной полиции в июне того же года. Как сообщало URA.RU ранее, в Екатеринбурге задержали добровольца, который самовольно оставил воинскую часть в ДНР. Военнослужащий находился в федеральном розыске.