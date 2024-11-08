08 ноября 2024

В Магнитогорске контрактника-дезертира приговорили к шести годам колонии

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Военнослужащему вынесли приговор за оставление части Фото:

В Челябинской области приговорили к шести годам колонии общего режима контрактника за самовольное оставление части в период мобилизации. Рядовой покинул воинское подразделение в Запорожской области в феврале 2024 года и более трех месяцев скрывался от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«18 февраля 2024 года рядовой без разрешения командования, не имея уважительных причин, оставил место службы. Он более трех месяцев укрывался в Чебаркульском районе», — отметили в пресс-службе суда. Местонахождение мужчины было установлено сотрудниками военной полиции в июне того же года.

Как сообщало URA.RU ранее, в Екатеринбурге задержали добровольца, который самовольно оставил воинскую часть в ДНР. Военнослужащий находился в федеральном розыске.

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В Челябинской области приговорили к шести годам колонии общего режима контрактника за самовольное оставление части в период мобилизации. Рядовой покинул воинское подразделение в Запорожской области в феврале 2024 года и более трех месяцев скрывался от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «18 февраля 2024 года рядовой без разрешения командования, не имея уважительных причин, оставил место службы. Он более трех месяцев укрывался в Чебаркульском районе», — отметили в пресс-службе суда. Местонахождение мужчины было установлено сотрудниками военной полиции в июне того же года. Как сообщало URA.RU ранее, в Екатеринбурге задержали добровольца, который самовольно оставил воинскую часть в ДНР. Военнослужащий находился в федеральном розыске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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