Провалившийся под лед рыбак из Чусового попал в реанимацию

За жизнь мужчины сейчас сражаются медики
В Чусовом (Пермский край) рыбака, провалившегося под лед, поместили в реанимацию. Об этом сообщили прикамские спасатели.
«Дежурная смена поисково-спасательного отряда погрузилась в ледяную воду. Незадачливого рыбака вытащили на берег и передали бригаде скорой помощи. Сейчас мужчина находится в реанимации», — написано на странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели объяснили, что житель Чусового собирался перейти реку по льду, который еще слишком тонкий. С основными рекомендациями на случай ЧП — можете ознакомиться здесь.
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