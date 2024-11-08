08 ноября 2024

Провалившийся под лед рыбак из Чусового попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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За жизнь мужчины сейчас сражаются медики
За жизнь мужчины сейчас сражаются медики Фото:

В Чусовом (Пермский край) рыбака, провалившегося под лед, поместили в реанимацию. Об этом сообщили прикамские спасатели.

«Дежурная смена поисково-спасательного отряда погрузилась в ледяную воду. Незадачливого рыбака вытащили на берег и передали бригаде скорой помощи. Сейчас мужчина находится в реанимации», — написано на странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели объяснили, что житель Чусового собирался перейти реку по льду, который еще слишком тонкий. С основными рекомендациями на случай ЧП — можете ознакомиться здесь.

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В Чусовом (Пермский край) рыбака, провалившегося под лед, поместили в реанимацию. Об этом сообщили прикамские спасатели. «Дежурная смена поисково-спасательного отряда погрузилась в ледяную воду. Незадачливого рыбака вытащили на берег и передали бригаде скорой помощи. Сейчас мужчина находится в реанимации», — написано на странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Спасатели объяснили, что житель Чусового собирался перейти реку по льду, который еще слишком тонкий. С основными рекомендациями на случай ЧП — можете ознакомиться здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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