09 ноября 2024

ТАСС: бытовой газ не был причиной взрыва в доме на севере Москвы

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Причиной взрыва стал не газ, сообщили правоохранительные органы
Причиной взрыва стал не газ, сообщили правоохранительные органы Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие

Взрыв бытового газа не был причиной ЧП в жилом доме на севере Москвы. На месте работают следователи, которые выясняют причину произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Причина хлопка не газ. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром», — сказал собеседник агентства.

В результате взрыва в пятиэтажном доме на Карельском бульваре многие жители выбежали на улицу в домашней одежде. Об этом сообщили журналистам очевидцы. В результате происшествия пострадали люди и возник пожар, который впоследствии ликвидировали силами специалистов МЧС. Подробнее о ЧП в жилом доме в Москве — в материале URA.RU.

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Взрыв бытового газа не был причиной ЧП в жилом доме на севере Москвы. На месте работают следователи, которые выясняют причину произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. «Причина хлопка не газ. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром», — сказал собеседник агентства. В результате взрыва в пятиэтажном доме на Карельском бульваре многие жители выбежали на улицу в домашней одежде. Об этом сообщили журналистам очевидцы. В результате происшествия пострадали люди и возник пожар, который впоследствии ликвидировали силами специалистов МЧС. Подробнее о ЧП в жилом доме в Москве — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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