В Москве прогремел мощный взрыв: что известно к этому часу

В Москве в жилом доме прогремел взрыв. Хлопок раздался на пятом этаже многоэтажки на Карельском бульваре, после начался пожар. В результате инцидента пострадали люди. На место выехали спецслужбы. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
Взрыв и пожар
В Москве в одной из квартир многоэтажного дома на Карельском бульваре произошел мощный взрыв. Хлопок спровоцировал пожар. Предположительная причина происшествия — взрыв газа.
Пламя охватило несколько квартир на пятом этаже. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.
На место выехали экстерные службы. Пожар был быстро ликвидирован.
Пострадавшие
По данным телеканала РЕН ТВ, пострадало четыре ребенка. Среди них: девочка семи лет, двое детей полутора и двенадцати лет. Несовершеннолетние получили ожоги различной степени тяжести.
Однако, согласно информации ТАСС, при взрыве пострадало семь человек, среди которых мужчина и ребенок. Под завалами людей обнаружено не было.
Проверка
Следственные органы начали проверочные мероприятия в связи с инцидентом. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. Скоро будет назначен ряд экспертиз, сообщили представители столичного СК в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.