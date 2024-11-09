В ХМАО за вечер 9 октября вспыхнуло два пожара. На месте одного из них обнаружили останки мужского тела, сообщают в социальных сетях.
«Радужный, 7 мкр., д. 12, обстановка на момент прибыли 1-го подразделения: пламя и чёрный дым из квартиры на пятом этаже. Пожарные спасли мужчину 1987 г.р. С признаками отравления продуктами горения. Нижневартовск, СОНТ „Огородник-3“. В результате пожара дачный дом уничтожен полностью. В ходе тушения обнаружены останки мужского тела», — рассказали в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».
Сообщается, что мужчину, пострадавшего в пожаре в Радужном передали сотрудникам скорой помощи. Оба случая расследуются дознавателями отделов надзорной деятельности и профилактической работы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мапнсийске загорелся ледовый дворец. Ночью помещения учреждения заполнил дым, на место выезжали спасатели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!