09 ноября 2024
08 ноября 2024

В ХМАО за вечер вспыхнуло два пожара, есть жертвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары произошли в городах Радужный и Нижневартовск
Пожары произошли в городах Радужный и Нижневартовск Фото:

В ХМАО за вечер 9 октября вспыхнуло два пожара. На месте одного из них обнаружили останки мужского тела, сообщают в социальных сетях. 

«Радужный, 7 мкр., д. 12, обстановка на момент прибыли 1-го подразделения: пламя и чёрный дым из квартиры на пятом этаже. Пожарные спасли мужчину 1987 г.р. С признаками отравления продуктами горения. Нижневартовск, СОНТ „Огородник-3“. В результате пожара дачный дом уничтожен полностью. В ходе тушения обнаружены останки мужского тела», — рассказали в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».

Сообщается, что мужчину, пострадавшего в пожаре в Радужном передали сотрудникам скорой помощи. Оба случая расследуются дознавателями отделов надзорной деятельности и профилактической работы. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мапнсийске загорелся ледовый дворец. Ночью помещения учреждения заполнил дым, на место выезжали спасатели. 

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В ХМАО за вечер 9 октября вспыхнуло два пожара. На месте одного из них обнаружили останки мужского тела, сообщают в социальных сетях.  «Радужный, 7 мкр., д. 12, обстановка на момент прибыли 1-го подразделения: пламя и чёрный дым из квартиры на пятом этаже. Пожарные спасли мужчину 1987 г.р. С признаками отравления продуктами горения. Нижневартовск, СОНТ „Огородник-3“. В результате пожара дачный дом уничтожен полностью. В ходе тушения обнаружены останки мужского тела», — рассказали в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск». Сообщается, что мужчину, пострадавшего в пожаре в Радужном передали сотрудникам скорой помощи. Оба случая расследуются дознавателями отделов надзорной деятельности и профилактической работы.  Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мапнсийске загорелся ледовый дворец. Ночью помещения учреждения заполнил дым, на место выезжали спасатели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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