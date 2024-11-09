09 ноября 2024
08 ноября 2024

Авиарейсы по одному из самых популярных направлений из Перми собираются вернуть

Минтранс: прямые перелеты из Перми во Владикавказ возобновятся в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Нагрузка судов на маршруте в любое время сезона не опускалась ниже 75%
Нагрузка судов на маршруте в любое время сезона не опускалась ниже 75% Фото:

Прямые перелеты из Перми во Владикавказ собираются вернуть. Планами на будущий год поделилась пресс-служба минтранса Пермского края. 

«В целях возобновления полетной программы по данному направлению (Пермь — Владикавказ, — прим. URA.RU) региональное министерство транспорта совместно с авиакомпаниями прорабатывают различные варианты <...>. Надеемся, что в 2025 году нам удастся возобновить полеты», — рассказали специалисты ведомства в беседе с Business Class.

Полетную программу по одному из самых востребованных направлений у пермяков приостановили осенью. Решение объяснили увеличением протяженности воздушной трассы и техническими ограничениями авиапарка. 

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Прямые перелеты из Перми во Владикавказ собираются вернуть. Планами на будущий год поделилась пресс-служба минтранса Пермского края.  «В целях возобновления полетной программы по данному направлению (Пермь — Владикавказ, — прим. URA.RU) региональное министерство транспорта совместно с авиакомпаниями прорабатывают различные варианты <...>. Надеемся, что в 2025 году нам удастся возобновить полеты», — рассказали специалисты ведомства в беседе с Business Class. Полетную программу по одному из самых востребованных направлений у пермяков приостановили осенью. Решение объяснили увеличением протяженности воздушной трассы и техническими ограничениями авиапарка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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