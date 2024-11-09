Авиарейсы по одному из самых популярных направлений из Перми собираются вернуть

Прямые перелеты из Перми во Владикавказ собираются вернуть. Планами на будущий год поделилась пресс-служба минтранса Пермского края.
«В целях возобновления полетной программы по данному направлению (Пермь — Владикавказ, — прим. URA.RU) региональное министерство транспорта совместно с авиакомпаниями прорабатывают различные варианты <...>. Надеемся, что в 2025 году нам удастся возобновить полеты», — рассказали специалисты ведомства в беседе с Business Class.
Полетную программу по одному из самых востребованных направлений у пермяков приостановили осенью. Решение объяснили увеличением протяженности воздушной трассы и техническими ограничениями авиапарка.
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