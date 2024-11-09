09 ноября 2024

В Кургане продают 10-копеечную монету по цене элитной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец редкой монеты готов к торгу
Владелец редкой монеты готов к торгу Фото:

В Кургане выставлена на продажу монета номиналом 10 копеек, владелец которой просит за нее 6 800 000 рублей. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.

«Монета 2008 года выпуска. Аверс смазан. Отсутствует монетный двор. Двойной кант. В штемпельном блеске», — описывает свои 10 копеек владелец редкой монетки на сайте «Авито». Он также указывает на уместность торга.

Согласно данным с сайта «Финуслуги», среди коллекционеров действительно ценятся некоторые монеты копеечного номинала, особенно с различными дефектами. Но их стоимость не превышает 150 000-300 000 рублей.

Среди объявлений о продаже редких монет это самое дорогое предложение в Кургане
Среди объявлений о продаже редких монет это самое дорогое предложение в Кургане
Фото:

Ранее URA.RU писало о выставленной на продажу новогодней елочке 1959 года. Владелец рассчитывает получить за нее 8 000 000 рублей. За такие деньги в Кургане можно купить элитную квартиру или коттедж.

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В Кургане выставлена на продажу монета номиналом 10 копеек, владелец которой просит за нее 6 800 000 рублей. Предложение размещено на популярном сайте объявлений. «Монета 2008 года выпуска. Аверс смазан. Отсутствует монетный двор. Двойной кант. В штемпельном блеске», — описывает свои 10 копеек владелец редкой монетки на сайте «Авито». Он также указывает на уместность торга. Согласно данным с сайта «Финуслуги», среди коллекционеров действительно ценятся некоторые монеты копеечного номинала, особенно с различными дефектами. Но их стоимость не превышает 150 000-300 000 рублей. Ранее URA.RU писало о выставленной на продажу новогодней елочке 1959 года. Владелец рассчитывает получить за нее 8 000 000 рублей. За такие деньги в Кургане можно купить элитную квартиру или коттедж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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