В Кургане выставлена на продажу монета номиналом 10 копеек, владелец которой просит за нее 6 800 000 рублей. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.
«Монета 2008 года выпуска. Аверс смазан. Отсутствует монетный двор. Двойной кант. В штемпельном блеске», — описывает свои 10 копеек владелец редкой монетки на сайте «Авито». Он также указывает на уместность торга.
Согласно данным с сайта «Финуслуги», среди коллекционеров действительно ценятся некоторые монеты копеечного номинала, особенно с различными дефектами. Но их стоимость не превышает 150 000-300 000 рублей.
Ранее URA.RU писало о выставленной на продажу новогодней елочке 1959 года. Владелец рассчитывает получить за нее 8 000 000 рублей. За такие деньги в Кургане можно купить элитную квартиру или коттедж.
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