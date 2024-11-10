Физик Ковальчук заявил, что Россия готова к освоению Луны и дальнего космоса

Россия намерена активно осваивать Луну и дальний космос. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что у страны есть уже научные наработки по этому вопросу.
«У нас и сегодня огромное количество идей, например, освоение Луны и дальнего космоса», — отметил Ковальчук. Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул важность продвижения этих наработок для поддержания технологического лидерства России.
Кроме того, Ковальчук заявил о необходимости правильного построения отношений с международными партнерами на основе уже имеющегося опыта. Он привел пример с Китаем, где успешно развивается термоядерный проект, начатый с советской установки «Токамак». Этот опыт, по мнению ученого, должен стать основой для будущих обоюдовыгодных проектов.
Ранее «Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27». Однако, по словам научного руководителя первого этапа лунной программы России академика Льва Зеленого, на эту цель у страны пока нет нужной суммы. Зеленый отметил, что у России есть возможность создать лишь одну станцию, которая может быть направлена на северный полюс Луны, передает «Национальная служба новостей».
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