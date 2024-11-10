Физик Ковальчук заявил, что Россия готова к освоению Луны и дальнего космоса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия готова направить астронавтов на Луну
Россия готова направить астронавтов на Луну Фото:

Россия намерена активно осваивать Луну и дальний космос. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что у страны есть уже научные наработки по этому вопросу.

«У нас и сегодня огромное количество идей, например, освоение Луны и дальнего космоса», — отметил Ковальчук. Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул важность продвижения этих наработок для поддержания технологического лидерства России.

Кроме того, Ковальчук заявил о необходимости правильного построения отношений с международными партнерами на основе уже имеющегося опыта. Он привел пример с Китаем, где успешно развивается термоядерный проект, начатый с советской установки «Токамак». Этот опыт, по мнению ученого, должен стать основой для будущих обоюдовыгодных проектов.

Ранее «Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27». Однако, по словам научного руководителя первого этапа лунной программы России академика Льва Зеленого, на эту цель у страны пока нет нужной суммы. Зеленый отметил, что у России есть возможность создать лишь одну станцию, которая может быть направлена на северный полюс Луны, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия намерена активно осваивать Луну и дальний космос. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что у страны есть уже научные наработки по этому вопросу. «У нас и сегодня огромное количество идей, например, освоение Луны и дальнего космоса», — отметил Ковальчук. Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул важность продвижения этих наработок для поддержания технологического лидерства России. Кроме того, Ковальчук заявил о необходимости правильного построения отношений с международными партнерами на основе уже имеющегося опыта. Он привел пример с Китаем, где успешно развивается термоядерный проект, начатый с советской установки «Токамак». Этот опыт, по мнению ученого, должен стать основой для будущих обоюдовыгодных проектов. Ранее «Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27». Однако, по словам научного руководителя первого этапа лунной программы России академика Льва Зеленого, на эту цель у страны пока нет нужной суммы. Зеленый отметил, что у России  есть возможность создать лишь одну станцию, которая может быть направлена на северный полюс Луны, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...