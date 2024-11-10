Россия увеличила поставки шоколада в США за 2024 год в 3,5 раза

В 2024 году Россия увеличила экспорт шоколада в США в 3,5 раза. Об этом стало известно из данных американской статслужбы.
«Россия за январь—сентябрь этого года увеличила поставки шоколада в США в 3,5 раза», — приводит данные статслужбы США РИА Новости. Отмечается, что объем экспорта составил 1,7 миллиона долларов за январь—сентябрь. Это почти соответствует общему объему поставок 2022 года.
По данным платформы ООН Comtrade, за тот же период Россия поставила 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов в другие страны. США как крупнейший импортер шоколада увеличили закупки на 20%, достигнув 3,5 миллиарда долларов. Основными поставщиками шоколада в США стали также Канада, Мексика и Бельгия, тогда как импорт немецкого шоколада остался стабильным, а из Польши снизился на 8%.
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