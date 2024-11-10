Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не работают

Аэропорты Домодедово в Москве и Жуковский в Московской области приостановили свою деятельность. Это связано с введенными ограничениями, направленными на обеспечение безопасности воздушных перевозок. Данная информация предоставлена Росавиацией.
«Для обеспечения безопасности полетов с 08:03, помимо Домодедово, ограничения введены на работу аэропорта Жуковский», — говорится в сообщении Росавиации. Там добавили, что экипажи, авиадиспетчеры и аэропортовые службы принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 12:07. Временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево.
Перед этим в Раменском округе Московской области силы ПВО успешно сбили четыре беспилотника, направлявшихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают службы экстренной помощи.
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