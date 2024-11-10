Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не работают

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Росавиации сообщили о введении ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский
В Росавиации сообщили о введении ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский Фото:

Аэропорты Домодедово в Москве и Жуковский в Московской области приостановили свою деятельность. Это связано с введенными ограничениями, направленными на обеспечение безопасности воздушных перевозок. Данная информация предоставлена Росавиацией.

«Для обеспечения безопасности полетов с 08:03, помимо Домодедово, ограничения введены на работу аэропорта Жуковский», — говорится в сообщении Росавиации. Там добавили, что экипажи, авиадиспетчеры и аэропортовые службы принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

Обновлено в 12:07. Временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево.

Перед этим в Раменском округе Московской области силы ПВО успешно сбили четыре беспилотника, направлявшихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают службы экстренной помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорты Домодедово в Москве и Жуковский в Московской области приостановили свою деятельность. Это связано с введенными ограничениями, направленными на обеспечение безопасности воздушных перевозок. Данная информация предоставлена Росавиацией. «Для обеспечения безопасности полетов с 08:03, помимо Домодедово, ограничения введены на работу аэропорта Жуковский», — говорится в сообщении Росавиации. Там добавили, что экипажи, авиадиспетчеры и аэропортовые службы принимают меры для обеспечения безопасности полетов. Обновлено в 12:07. Временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево. Перед этим в Раменском округе Московской области силы ПВО успешно сбили четыре беспилотника, направлявшихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают службы экстренной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...