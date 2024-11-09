09 ноября 2024

Челябинские школьники, среди которых сын экс-министра, победили в Турции в робототехнике

Челябинские школьники заняли призовые места в робототехнике в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы успешно выступили на первом евразийском FIRA Roboworld Cup 2024 Фото:

Российская сборная робототехников из клуба «Академия Робозум» с триумфом выступила на первом евразийском FIRA Roboworld Cup 2024, проходившем в турецком городе Ван. Первые места завоевали школьники из Челябинска, среди них Алексей Феклин — сын экс-министра сельского хозяйства области Ивана Феклина. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Первенство Eurasia FIRA Roboworld Cup стало важным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в Южной Корее в 2025 году. В категории Autonomous Cars U19 ученики „Академии Робозум“ заняли призовые места: первое место завоевал ученик 10-го класса челябинского лицея №11 Джаббаров Ильясович, а второе — Алексей Феклин, ученик 8-го класса ИТ-лицея „Привилегия“. На соревнования приехали 435 участников из 13 стран, представленные 149 командами», — сообщил URA.RU источник.

Тренер команды Михаил Гранатов уже подготовил 15 чемпионов мира. Ребята выступали на новой платформе, разработанной специально для Кубка губернатора Челябинской области по робототехнике, к которому уже идет набор студентов и будет в скором времени проводится формирование и подготовка команд.

Участие в турнире позволило челябинским робототехникам улучшить свои алгоритмы и модели
Участие в турнире позволило челябинским робототехникам улучшить свои алгоритмы и модели
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Российская сборная робототехников из клуба «Академия Робозум» с триумфом выступила на первом евразийском FIRA Roboworld Cup 2024, проходившем в турецком городе Ван. Первые места завоевали школьники из Челябинска, среди них Алексей Феклин — сын экс-министра сельского хозяйства области Ивана Феклина. Об этом URA.RU сообщил источник. «Первенство Eurasia FIRA Roboworld Cup стало важным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в Южной Корее в 2025 году. В категории Autonomous Cars U19 ученики „Академии Робозум“ заняли призовые места: первое место завоевал ученик 10-го класса челябинского лицея №11 Джаббаров Ильясович, а второе — Алексей Феклин, ученик 8-го класса ИТ-лицея „Привилегия“. На соревнования приехали 435 участников из 13 стран, представленные 149 командами», — сообщил URA.RU источник. Тренер команды Михаил Гранатов уже подготовил 15 чемпионов мира. Ребята выступали на новой платформе, разработанной специально для Кубка губернатора Челябинской области по робототехнике, к которому уже идет набор студентов и будет в скором времени проводится формирование и подготовка команд.
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