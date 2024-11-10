Mash: самолет над Москвой едва не столкнулся с тремя дронами ВСУ

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Бухары в Москву, едва не столкнулся с тремя дронами ВСУ. Московская область 10 ноября подверглась массированной атаке украинских беспилотников.
«Украинские беспилотники чуть не сбили самолет, который летел над Москвой», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что под удар едва не попало воздушное судно Airbus A320, выполнявшее рейс из Бухары в Москву. Инцидент произошел при приземлении в аэропорту Шереметьево.
В последний момент пилот заметил БПЛА и смог избежать столкновения. Самолет сел в Шереметьево, после чего другие восемь бортов перенаправили на запасной аэродром. За утро, пока действовал план «Ковер», на них ушли 36 самолетов. Ограничения на прилет и вылет в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский в данным момент сняты.
Силы ПВО России предотвратили атаку на Москву, сбив 32 беспилотника. Первые два дрона были уничтожены в Раменском, затем нейтрализованы другие группы в Раменском, Домодедово и Коломне.
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