Mash: самолет над Москвой едва не столкнулся с тремя дронами ВСУ

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В последний момент пилот самолета увидел дроны и ушел от столкновения, пишет Mash
В последний момент пилот самолета увидел дроны и ушел от столкновения, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Бухары в Москву, едва не столкнулся с тремя дронами ВСУ. Московская область 10 ноября подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

«Украинские беспилотники чуть не сбили самолет, который летел над Москвой», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что под удар едва не попало воздушное судно Airbus A320, выполнявшее рейс из Бухары в Москву. Инцидент произошел при приземлении в аэропорту Шереметьево.

В последний момент пилот заметил БПЛА и смог избежать столкновения. Самолет сел в Шереметьево, после чего другие восемь бортов перенаправили на запасной аэродром. За утро, пока действовал план «Ковер», на них ушли 36 самолетов. Ограничения на прилет и вылет в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский в данным момент сняты.

Силы ПВО России предотвратили атаку на Москву, сбив 32 беспилотника. Первые два дрона были уничтожены в Раменском, затем нейтрализованы другие группы в Раменском, Домодедово и Коломне.

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Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Бухары в Москву, едва не столкнулся с тремя дронами ВСУ. Московская область 10 ноября подверглась массированной атаке украинских беспилотников. «Украинские беспилотники чуть не сбили самолет, который летел над Москвой», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что под удар едва не попало воздушное судно Airbus A320, выполнявшее рейс из Бухары в Москву. Инцидент произошел при приземлении в аэропорту Шереметьево. В последний момент пилот заметил БПЛА и смог избежать столкновения. Самолет сел в Шереметьево, после чего другие восемь бортов перенаправили на запасной аэродром. За утро, пока действовал план «Ковер», на них ушли 36 самолетов. Ограничения на прилет и вылет в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский в данным момент сняты. Силы ПВО России предотвратили атаку на Москву, сбив 32 беспилотника. Первые два дрона были уничтожены в Раменском, затем нейтрализованы другие группы в Раменском, Домодедово и Коломне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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