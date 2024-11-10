ВСУ запустили десятки дронов на Москву: карта СВО на 10 ноября

ВСУ атаковали московский регион с помощью дронов. Российская ПВО сбила 32 беспилотника, среди которых были дроны типа «Лютый». В то же время ВС РФ продолжают активные действия на других фронтах, укрепляя свои позиции. Ход военных действий и карта спецоперации на 10 ноября — в материале URA.RU.
Атака беспилотников на Москву
Силы ПВО России успешно предотвратили атаку беспилотников, направлявшихся к Москве. В рамках проведенной операции было сбито в общей сложности 32 дрона. Первоначально в Раменском городском округе были уничтожены два дрона. В ходе дальнейших боевых действий были нейтрализованы и другие группы беспилотников. Наибольшее количество сбитых дронов зафиксировано в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.
Согласно telegram-каналу Mash, украинские военные пытались атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый», которые обладают дальностью полета порядка одной тысячи километров и способны нести боевую нагрузку до 50 килограммов взрывчатки. По информации Росавиации, в результате введенных ограничений для обеспечения безопасности воздушного сообщения деятельность аэропортов Домодедово и Жуковский была приостановлена. Также временные ограничения коснулись и аэропорта Шереметьево.
В деревне Становое Раменского района загорелись два частных дома из-за падения обломков беспилотника. Один дом разрушен, у второго горит крыша, также пострадал проезжавший мимо автомобиль. Пострадала хозяйка одного из домов, у нее сильные ожоги, сообщает telegram-канал Shot.
Курское направление
ВС РФ продолжают оказывать давление на ВСУ, изолируя украинскую пехоту и технику от главных сил и уничтожая резервы. На линии боевого соприкосновения существенных изменений не наблюдается. Однако был восстановлен контроль над участком государственной границы в районе населенного пункта Новый Путь. Это подтверждается кадрами установки минного шлагбаума и «зубов дракона» нашими военнослужащими.
Покровское направление
Российские войска после успешных наступательных операций в районе Селидово продолжают укреплять свои тылы и выравнивать линию фронта. Сохраняются активные наступательные действия в сторону Покровска, а также на юго-запад от Цукурино. ВС РФ стремятся взять подразделения ВСУ севернее Кураховского водохранилища в полукольцо.
Кураховское направление
Курахово становится следующей логической целью для российского наступления. ВС РФ осуществили разведку боем на восточной окраине города. С южного направления, вдоль широкого фронта в 25 километров, начиная от Антоновки и до Шахтерского, российская армия продолжает развивать свои успехи после прорыва угледарского укрепрайона, удерживаемого ВСУ.
Российские войска продолжают активные бои на окраине Сонцовки. Ее освобождение откроет путь к Старым Тернам, что, в свою очередь, обеспечит подход к западной части Карловского водохранилища.
Часовоярское направление
В городских районах и на флангах Часова Яра продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска последовательно укрепляют свои позиции, применяя разнообразные тактики и стратегии. Активно задействуются средства дальнего поражения, что позволяет наносить удары по целям на значительных расстояниях.
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