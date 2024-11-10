«Будем устраивать теракт»: блогерши приехали к «Крокус Сити Холлу» и поглумились над жертвами трагедии

Две российские блогерши приехали к «Крокус Сити Холлу» и на видео в ироничной форме заявили, что якобы собираются устроить теракт. Так они поглумились над жертвами трагедии, случившейся 22 марта в Красногорске. Информация уже передана полиции.
«Сейчас будем устраивать теракт», — говорится в видеоролике. Его опубликовал telegram-канал НТВ. Там отметили, что кадры уже посмотрели сотрудники МВД.
В Красногорске Московской области 22 марта произошел один из крупнейших терактов за всю историю современной России. Четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. Тогда погибли 145 человек. Что изменилось спустя полгода с трагедии — в материале URA.RU.
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