«Будем устраивать теракт»: блогерши приехали к «Крокус Сити Холлу» и поглумились над жертвами трагедии

Две блогерши заявили, что якобы собираются устроить теракт в «Крокус Сити Холле»
© Служба новостей «URA.RU»
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С момента теракта в «Крокус Сити Холле» прошло восемь месяцев
С момента теракта в «Крокус Сити Холле» прошло восемь месяцев Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Две российские блогерши приехали к «Крокус Сити Холлу» и на видео в ироничной форме заявили, что якобы собираются устроить теракт. Так они поглумились над жертвами трагедии, случившейся 22 марта в Красногорске. Информация уже передана полиции.

«Сейчас будем устраивать теракт», — говорится в видеоролике. Его опубликовал telegram-канал НТВ. Там отметили, что кадры уже посмотрели сотрудники МВД.

В Красногорске Московской области 22 марта произошел один из крупнейших терактов за всю историю современной России. Четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. Тогда погибли 145 человек. Что изменилось спустя полгода с трагедии — в материале URA.RU.

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Две российские блогерши приехали к «Крокус Сити Холлу» и на видео в ироничной форме заявили, что якобы собираются устроить теракт. Так они поглумились над жертвами трагедии, случившейся 22 марта в Красногорске. Информация уже передана полиции. «Сейчас будем устраивать теракт», — говорится в видеоролике. Его опубликовал telegram-канал НТВ. Там отметили, что кадры уже посмотрели сотрудники МВД. В Красногорске Московской области 22 марта произошел один из крупнейших терактов за всю историю современной России. Четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. Тогда погибли 145 человек. Что изменилось спустя полгода с трагедии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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