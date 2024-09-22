С теракта в «Крокусе» прошло полгода: изменения в деле за это время

РИАН: люди несут цветы и свечи к «Крокусу» спустя полгода после теракта

22 сентября 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

С теракта в «Крокусе» прошло полгода, расследование продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Красногорске Московской области 22 марта произошел один из крупнейших терактов за всю историю современной России. Четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. С момента трагедии прошло полгода, в деле появились новые фигуранты и подробности произошедшего. URA.RU рассказывает, что изменилось за это время в расследовании дела. Полгода с момента трагедии 22 сентября 2024 года, прошло ровно полгода с теракта в «Крокус Сити Холле». Люди продолжают помнить о трагедии, унесшей жизни 145 человек. В эту дату люди активно приносят цветы и свечи к мемориалу у «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта, передает РИА Новости. Кроме того, 22 сентября в Никольском соборе Красногорска состоялась панихида по погибшим. Об этом сообщает ТАСС. Расследование продолжается В настоящий момент официально по делу в «Крокусе» арестованы 12 человек. Данная информация актуальна на конец августа. Четырем исполнителям предъявлено обвинение в терроризме, остальным — в пособничестве. Фигурантам дела инкриминируется участие в террористической деятельности, а также их обвиняют в незаконном обороте оружия. В рамках расследования продолжаются обыски в потенциальных местах обитания фигурантов для поиска улик. Недавно проходили обыски в одном из отелей Москвы. Также известно, что исполнителям теракта, а именно — Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоду, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову продлили арест до 22 ноября. Новые фигуранты В конце августа объединенная пресс-служба московских судов сообщала о пяти новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе». Речь шла о Гадоеве Ш. Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А, писали журналисты, ссылаясь на пресс-службу. Среди них есть один россиянин. Их обвиняют в финансировании террористической операции. ТАСС также сообщал, что в деле по «Крокусу» могут появиться новые фигуранты. Далее в ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых Якубджони Юсуфзода, которого обвиняют по делу о нападении на «Крокус», пытался покинуть Россию сразу после совершения теракта. Об этом сообщалось в материалах дела. Дело о ненадлежащем оказании услуг Еще в мае Следственный комитет РФ завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Спустя несколько месяцев журналисты выяснили, что в уголовном деле о теракте фигурируют ЧОП и подрядные организации. Речь идет о расследовании дела об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Как террористы подожгли здание В ходе теракта исполнители подожгли здание «Крокуса». Спустя время в МЧС рассказали, что они использовали бензин, предварительно, смешанный с маслом. Здание по итогу быстро загорелось, так как системы пожаротушения не были предназначены для ликвидации поджогов с применением горючей жидкости. Что будет на месте концертного зала Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте сгоревшего зала «Крокус Сити Холл» будет построен комплекс выставочных площадей. Он отметил, что власти региона активно сотрудничают с собственником по этому поводу. Также сообщалось, что страховая компания «Ингосстрах» уже произвела выплаты всем, кто пострадал в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красногорске Московской области 22 марта произошел один из крупнейших терактов за всю историю современной России. Четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. С момента трагедии прошло полгода, в деле появились новые фигуранты и подробности произошедшего. URA.RU рассказывает, что изменилось за это время в расследовании дела. 22 сентября 2024 года, прошло ровно полгода с теракта в «Крокус Сити Холле». Люди продолжают помнить о трагедии, унесшей жизни 145 человек. В эту дату люди активно приносят цветы и свечи к мемориалу у «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта, передает РИА Новости. Кроме того, 22 сентября в Никольском соборе Красногорска состоялась панихида по погибшим. Об этом сообщает ТАСС. В настоящий момент официально по делу в «Крокусе» арестованы 12 человек. Данная информация актуальна на конец августа. Четырем исполнителям предъявлено обвинение в терроризме, остальным — в пособничестве. Фигурантам дела инкриминируется участие в террористической деятельности, а также их обвиняют в незаконном обороте оружия. В рамках расследования продолжаются обыски в потенциальных местах обитания фигурантов для поиска улик. Недавно проходили обыски в одном из отелей Москвы. Также известно, что исполнителям теракта, а именно — Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоду, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову продлили арест до 22 ноября. В конце августа объединенная пресс-служба московских судов сообщала о пяти новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе». Речь шла о Гадоеве Ш. Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А, писали журналисты, ссылаясь на пресс-службу. Среди них есть один россиянин. Их обвиняют в финансировании террористической операции. ТАСС также сообщал, что в деле по «Крокусу» могут появиться новые фигуранты. Далее в ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых Якубджони Юсуфзода, которого обвиняют по делу о нападении на «Крокус», пытался покинуть Россию сразу после совершения теракта. Об этом сообщалось в материалах дела. Еще в мае Следственный комитет РФ завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Спустя несколько месяцев журналисты выяснили, что в уголовном деле о теракте фигурируют ЧОП и подрядные организации. Речь идет о расследовании дела об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В ходе теракта исполнители подожгли здание «Крокуса». Спустя время в МЧС рассказали, что они использовали бензин, предварительно, смешанный с маслом. Здание по итогу быстро загорелось, так как системы пожаротушения не были предназначены для ликвидации поджогов с применением горючей жидкости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте сгоревшего зала «Крокус Сити Холл» будет построен комплекс выставочных площадей. Он отметил, что власти региона активно сотрудничают с собственником по этому поводу. Также сообщалось, что страховая компания «Ингосстрах» уже произвела выплаты всем, кто пострадал в ходе теракта в «Крокус Сити Холле».