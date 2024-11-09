В ХМАО стая собак напала на 8-летнюю девочку

Вчера, 9 ноября, стая собак напала на 8-летнюю девочку в Белом Яре (Сургутский район ХМАО). Ребенок был доставлен со множественными ранами от укусов в больницу. Сейчас в Следственном комитете России по ХМАО возбуждено уголовное дело о халатности.
«9 ноября 2024 года в городском поселении Белый Яр Сургутского района бездомные собаки напали на 8-летнюю девочку, которая доставлена в медучреждение с множественными ранами… Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — написано в telegram-канале ведомства.
Собаки уже отловлены с помощью специальной службы. Чтобы установить степень тяжести вреда, который был нанесен ребенку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По мере расследования уголовного дела СК по ХМАО даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бездомных собак.
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