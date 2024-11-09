09 ноября 2024
08 ноября 2024

В ХМАО стая собак напала на 8-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собаки уже отловлены специальной службой
Собаки уже отловлены специальной службой Фото:

Вчера, 9 ноября, стая собак напала на 8-летнюю девочку в Белом Яре (Сургутский район ХМАО). Ребенок был доставлен со множественными ранами от укусов в больницу. Сейчас в Следственном комитете России по ХМАО возбуждено уголовное дело о халатности.

«9 ноября 2024 года в городском поселении Белый Яр Сургутского района бездомные собаки напали на 8-летнюю девочку, которая доставлена в медучреждение с множественными ранами… Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — написано в telegram-канале ведомства.

Собаки уже отловлены с помощью специальной службы. Чтобы установить степень тяжести вреда, который был нанесен ребенку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По мере расследования уголовного дела СК по ХМАО даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бездомных собак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вчера, 9 ноября, стая собак напала на 8-летнюю девочку в Белом Яре (Сургутский район ХМАО). Ребенок был доставлен со множественными ранами от укусов в больницу. Сейчас в Следственном комитете России по ХМАО возбуждено уголовное дело о халатности. «9 ноября 2024 года в городском поселении Белый Яр Сургутского района бездомные собаки напали на 8-летнюю девочку, которая доставлена в медучреждение с множественными ранами… Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — написано в telegram-канале ведомства. Собаки уже отловлены с помощью специальной службы. Чтобы установить степень тяжести вреда, который был нанесен ребенку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По мере расследования уголовного дела СК по ХМАО даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бездомных собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...