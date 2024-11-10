Песков рассказал, как выборы в США повлияют на мир

Песков: президентские выборы в США не окажут влияния на мир
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Песков считает, что выборы США не повлияют на мир
Песков считает, что выборы США не повлияют на мир Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что президентские выборы в США не окажут значительного влияния на глобальные процессы. Представитель Кремля считает, что на мир окажут влияние тенденции, которые доминируют в данный момент. 

«Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир. Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние», — заявил Песков. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Песков также объяснил, почему президент РФ Владимир Путин хотел победы Камалы Харрис. 

В США 5 ноября прошли президентские выборы. Процесс голосования в Штатах завершился на утро следующего дня по Московскому времени. Одержавший победу республиканец Дональд Трамп уже объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов. Хотя инаугурация пройдет только 20 января.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что президентские выборы в США не окажут значительного влияния на глобальные процессы. Представитель Кремля считает, что на мир окажут влияние тенденции, которые доминируют в данный момент.  «Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир. Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние», — заявил Песков. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Песков также объяснил, почему президент РФ Владимир Путин хотел победы Камалы Харрис.  В США 5 ноября прошли президентские выборы. Процесс голосования в Штатах завершился на утро следующего дня по Московскому времени. Одержавший победу республиканец Дональд Трамп уже объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов. Хотя инаугурация пройдет только 20 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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