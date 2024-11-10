В Кремле рассказали, почему Путин рассчитывал на победу Харрис

Песков: Путин рассчитывал на победу Харрис, потому что она предсказуемее Трампа
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Камала Харрис. stock, байден джо, stock, харрис камала
Владимир Путин считает, что Джо Байден и Камала Харрис предсказуемее, чем Дональд Трамп Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Российский президент Владимир Путин ставил на победу вице-президента Камалы Харрис на выборах в США, так как ее позиция по отношению к РФ была предсказуемая и понятная. От Дональда Трампа же, который по итогу и одержал победу, неизвестно, чего ожидать. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«В плане г-жи Харрис, [текущего президента США] г-на Байдена… все достаточно предсказуемо. Та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Г-н Трамп в этом плане менее предсказуем», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале последнего.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходил в сентябре, Путин пошутил, что последует совету Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране. В США сразу же заявили, чтобы Россия не вмешивалась в выборы, а Трамп тогда сказал, что не знает, как реагировать на это заявление российского лидера. По итогу победу на выборах одержал именно Трамп. В СПЧ отметил слабый контроль на выборах в США, передает РАПСИ.

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Российский президент Владимир Путин ставил на победу вице-президента Камалы Харрис на выборах в США, так как ее позиция по отношению к РФ была предсказуемая и понятная. От Дональда Трампа же, который по итогу и одержал победу, неизвестно, чего ожидать. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «В плане г-жи Харрис, [текущего президента США] г-на Байдена… все достаточно предсказуемо. Та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Г-н Трамп в этом плане менее предсказуем», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале последнего. В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходил в сентябре, Путин пошутил, что последует совету Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране. В США сразу же заявили, чтобы Россия не вмешивалась в выборы, а Трамп тогда сказал, что не знает, как реагировать на это заявление российского лидера. По итогу победу на выборах одержал именно Трамп. В СПЧ отметил слабый контроль на выборах в США, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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