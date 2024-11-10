RT: Киев просит у террористов освободить чеченских боевиков для участия в ВСУ

10 ноября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

ВСУ сотрудничают с террористами в Сирии, передает журналист RT, ссылаясь на источники Фото: U. S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сирии рассказали, что украинские военные незаконно прибыли в провинцию Идлиб для обучения террористов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) обращению с беспилотниками. Там же подчеркнули, что Киев хочет уговорить членов группировки освободить чеченских боевиков для борьбы с Россией в рядах ВСУ. Об этом сообщает журналист Роман Косарев. «Украинцы просили у „Хайат Тахрир аш-Шам“ в Сирии освободить чеченских боевиков для борьбы на стороне ВСУ», — подчеркнул журналист RT, ссылаясь на свои источники из Сирии. Он добавил, что взамен украинские военные предлагали свои беспилотники, а также легкое и среднее вооружение. Кроме того, уточнил Косарев, украинские бойцы специально готовят террористов для атаки по российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии. Еще в сентябре ходили слухи, что украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Таким образом военные готовились открыть новый фронт боевых действий против РФ. Об этом писали журналисты РИА Новости, ссылаясь на сирийский источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сирии рассказали, что украинские военные незаконно прибыли в провинцию Идлиб для обучения террористов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) обращению с беспилотниками. Там же подчеркнули, что Киев хочет уговорить членов группировки освободить чеченских боевиков для борьбы с Россией в рядах ВСУ. Об этом сообщает журналист Роман Косарев. «Украинцы просили у „Хайат Тахрир аш-Шам“ в Сирии освободить чеченских боевиков для борьбы на стороне ВСУ», — подчеркнул журналист RT, ссылаясь на свои источники из Сирии. Он добавил, что взамен украинские военные предлагали свои беспилотники, а также легкое и среднее вооружение. Кроме того, уточнил Косарев, украинские бойцы специально готовят террористов для атаки по российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии. Еще в сентябре ходили слухи, что украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Таким образом военные готовились открыть новый фронт боевых действий против РФ. Об этом писали журналисты РИА Новости, ссылаясь на сирийский источник.