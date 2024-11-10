В Сирии рассказали, что украинские военные незаконно прибыли в провинцию Идлиб для обучения террористов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) обращению с беспилотниками. Там же подчеркнули, что Киев хочет уговорить членов группировки освободить чеченских боевиков для борьбы с Россией в рядах ВСУ. Об этом сообщает журналист Роман Косарев.
«Украинцы просили у „Хайат Тахрир аш-Шам“ в Сирии освободить чеченских боевиков для борьбы на стороне ВСУ», — подчеркнул журналист RT, ссылаясь на свои источники из Сирии. Он добавил, что взамен украинские военные предлагали свои беспилотники, а также легкое и среднее вооружение. Кроме того, уточнил Косарев, украинские бойцы специально готовят террористов для атаки по российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии.
Еще в сентябре ходили слухи, что украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Таким образом военные готовились открыть новый фронт боевых действий против РФ. Об этом писали журналисты РИА Новости, ссылаясь на сирийский источник.
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