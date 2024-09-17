Украина договорилась с террористами открыть в Сирии фронт против России

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Более 250 бойцов ВСУ уже прибыли в Сирию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) к использованию новейших технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России. Об этом сообщил сирийский источник, знакомый с ситуацией.

«Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий. … Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.

На контролируемых террористами территориях в провинции Идлиб уже дислоцировано около 250 украинских военных инструкторов. Эти специалисты обучают боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» методам создания и модернизации дронов.

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Украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) к использованию новейших технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России. Об этом сообщил сирийский источник, знакомый с ситуацией. «Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий. … Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — рассказал источник в беседе с РИА Новости. На контролируемых террористами территориях в провинции Идлиб уже дислоцировано около 250 украинских военных инструкторов. Эти специалисты обучают боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» методам создания и модернизации дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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