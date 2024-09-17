Украина договорилась с террористами открыть в Сирии фронт против России

17 сентября 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Более 250 бойцов ВСУ уже прибыли в Сирию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) к использованию новейших технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России. Об этом сообщил сирийский источник, знакомый с ситуацией. «Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий. … Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — рассказал источник в беседе с РИА Новости. На контролируемых террористами территориях в провинции Идлиб уже дислоцировано около 250 украинских военных инструкторов. Эти специалисты обучают боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» методам создания и модернизации дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские спецслужбы в сотрудничестве с США занимаются подготовкой террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) к использованию новейших технологий производства БПЛА для открытия нового фронта против России. Об этом сообщил сирийский источник, знакомый с ситуацией. «Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий. … Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — рассказал источник в беседе с РИА Новости. На контролируемых террористами территориях в провинции Идлиб уже дислоцировано около 250 украинских военных инструкторов. Эти специалисты обучают боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» методам создания и модернизации дронов.