09 ноября 2024

На курганских дорогах отменили ограничения на движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги открыли для транспорта
Дороги открыли для транспорта Фото:

В Курганской области разрешили движение всех видов транспорта на дорогах. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе.

«Госавтоинспекция информирует участников движения о снятии всех ограничений движения транспорта. В настоящее время движение по дорогам Курганской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на четырех дорогах Курганской области сняли ограничения на движение автобусов, такси и грузовиков. Речь шла о дорогах: Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана, Курган — Звериноголовское, «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш и Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области.

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В Курганской области разрешили движение всех видов транспорта на дорогах. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе. «Госавтоинспекция информирует участников движения о снятии всех ограничений движения транспорта. В настоящее время движение по дорогам Курганской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте». Ранее на четырех дорогах Курганской области сняли ограничения на движение автобусов, такси и грузовиков. Речь шла о дорогах: Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана, Курган — Звериноголовское, «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш и Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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