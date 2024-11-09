На курганских дорогах отменили ограничения на движение транспорта

В Курганской области разрешили движение всех видов транспорта на дорогах. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе.
«Госавтоинспекция информирует участников движения о снятии всех ограничений движения транспорта. В настоящее время движение по дорогам Курганской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее на четырех дорогах Курганской области сняли ограничения на движение автобусов, такси и грузовиков. Речь шла о дорогах: Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана, Курган — Звериноголовское, «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш и Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области.
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