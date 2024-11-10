В Намибии заявили о крепких отношениях с Россией

10 ноября 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

В Сочи проходит Форум партнерства Россия — Африка с участием представителей африканских государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Намибии (Южная Африка) и России налажены крепкие политические и экономические отношения. С таким заявлением выступил министр международных отношений и сотрудничества страны Пейя Мушеленга. «У Намибии с Россией налажены крепкие политические и экономические отношения», — сказал он на Форуме партнерства Россия — Африка. Его слова передает RT. Министр также добавил, что сейчас Намибия налаживает отношения не только с Россией, но и странами БРИКС в целом. Первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка состоялась 9—10 ноября 2024 года в Университете «Сириус» в Сочи. На мероприятии обсуждали множество вопросов с представителями африканских государств. Например, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин принял участие в ряде встреч с заместителями министров здравоохранения, иностранных дел и сельского хозяйства Сомали, Уганды и Габона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Намибии (Южная Африка) и России налажены крепкие политические и экономические отношения. С таким заявлением выступил министр международных отношений и сотрудничества страны Пейя Мушеленга. «У Намибии с Россией налажены крепкие политические и экономические отношения», — сказал он на Форуме партнерства Россия — Африка. Его слова передает RT. Министр также добавил, что сейчас Намибия налаживает отношения не только с Россией, но и странами БРИКС в целом. Первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка состоялась 9—10 ноября 2024 года в Университете «Сириус» в Сочи. На мероприятии обсуждали множество вопросов с представителями африканских государств. Например, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин принял участие в ряде встреч с заместителями министров здравоохранения, иностранных дел и сельского хозяйства Сомали, Уганды и Габона.