В Намибии заявили о крепких отношениях с Россией

У Намибии (Южная Африка) и России налажены крепкие политические и экономические отношения. С таким заявлением выступил министр международных отношений и сотрудничества страны Пейя Мушеленга.
«У Намибии с Россией налажены крепкие политические и экономические отношения», — сказал он на Форуме партнерства Россия — Африка. Его слова передает RT. Министр также добавил, что сейчас Намибия налаживает отношения не только с Россией, но и странами БРИКС в целом.
Первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка состоялась 9—10 ноября 2024 года в Университете «Сириус» в Сочи. На мероприятии обсуждали множество вопросов с представителями африканских государств. Например, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин принял участие в ряде встреч с заместителями министров здравоохранения, иностранных дел и сельского хозяйства Сомали, Уганды и Габона.
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