В Намибии заявили о крепких отношениях с Россией

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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме на форуме Россия Африка. Санкт-Петербург, россия африка, африканские дипломаты
В Сочи проходит Форум партнерства Россия — Африка с участием представителей африканских государств Фото:

У Намибии (Южная Африка) и России налажены крепкие политические и экономические отношения. С таким заявлением выступил министр международных отношений и сотрудничества страны Пейя Мушеленга.

«У Намибии с Россией налажены крепкие политические и экономические отношения», — сказал он на Форуме партнерства Россия — Африка. Его слова передает RT. Министр также добавил, что сейчас Намибия налаживает отношения не только с Россией, но и странами БРИКС в целом.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка состоялась 9—10 ноября 2024 года в Университете «Сириус» в Сочи. На мероприятии обсуждали множество вопросов с представителями африканских государств. Например, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин принял участие в ряде встреч с заместителями министров здравоохранения, иностранных дел и сельского хозяйства Сомали, Уганды и Габона.

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У Намибии (Южная Африка) и России налажены крепкие политические и экономические отношения. С таким заявлением выступил министр международных отношений и сотрудничества страны Пейя Мушеленга. «У Намибии с Россией налажены крепкие политические и экономические отношения», — сказал он на Форуме партнерства Россия — Африка. Его слова передает RT. Министр также добавил, что сейчас Намибия налаживает отношения не только с Россией, но и странами БРИКС в целом. Первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка состоялась 9—10 ноября 2024 года в Университете «Сириус» в Сочи. На мероприятии обсуждали множество вопросов с представителями африканских государств. Например, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин принял участие в ряде встреч с заместителями министров здравоохранения, иностранных дел и сельского хозяйства Сомали, Уганды и Габона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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