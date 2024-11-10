Собчак заявила о поборах в школе Башкортостана. Скрин

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Ксения Собчак заявила о необоснованных сборах денег с родителей в школе в Уфе Фото:
Новость по теме
Поборы в школах: нужно ли сдавать деньги и куда жаловаться

Журналистка Ксения Собчак рассказала о необоснованных сборах с родителей в школах Башкортостана. По ее словам, учителя собирали деньги на пробники по ОГЭ, школьные фонды, а также заставляют тратить средства на ряд учебников.

«В Башкортостане родители жалуются на «поборы» со стороны школы. Классный руководитель одного из классов школы №157 в Уфе объявила сбор денег на пробники по ОГЭ, которые пройдут в ноябре, — по 250 рублей за русский язык и математику», — рассказала Собчак в своем telegram-канале, ссылаясь на сообщение одной из родительниц. По словам последней, это не первый раз, когда в школе вынуждали тратиться на экзаменационные пробники. Кроме того, взрослых вынуждают сдавать деньги в фонд класса и некий «школьный фонд «Наследие», добавила журналистка.

Кроме того, некоторых учебников в школах Башкортостана нет в библиотеках. Поэтому родители вынуждены также тратить финансы на школьные принадлежности. В 2022 году родители этой же школы в Уфе также жаловались на необоснованные поборы.

Пример сообщения о поборах в школе Уфы, предоставленного Ксении Собчак родителями
Пример сообщения о поборах в школе Уфы, предоставленного Ксении Собчак родителями

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Журналистка Ксения Собчак рассказала о необоснованных сборах с родителей в школах Башкортостана. По ее словам, учителя собирали деньги на пробники по ОГЭ, школьные фонды, а также заставляют тратить средства на ряд учебников. «В Башкортостане родители жалуются на «поборы» со стороны школы. Классный руководитель одного из классов школы №157 в Уфе объявила сбор денег на пробники по ОГЭ, которые пройдут в ноябре, — по 250 рублей за русский язык и математику», — рассказала Собчак в своем telegram-канале, ссылаясь на сообщение одной из родительниц. По словам последней, это не первый раз, когда в школе вынуждали тратиться на экзаменационные пробники. Кроме того, взрослых вынуждают сдавать деньги в фонд класса и некий «школьный фонд «Наследие», добавила журналистка. Кроме того, некоторых учебников в школах Башкортостана нет в библиотеках. Поэтому родители вынуждены также тратить финансы на школьные принадлежности. В 2022 году родители этой же школы в Уфе также жаловались на необоснованные поборы.
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