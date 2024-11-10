Мать шестерых детей Хулкар Ойдинова присоединилась к своему мужу в зоне СВО, стремясь защитить его от возможных травм. Этот шаг она предприняла по совету покойной свекрови. Об этом рассказала сама Ойдинова.
«Сначала на СВО добровольцем из Владивостока отправился супруг. Спустя полтора месяца Хулкар оставила шестерых детей, собственный бизнес и ушла служить вместе с мужем. <...> А объяснила Хулкар свое решение тем, что ей приснился очень реалистичный сон, в котором покойная свекровь попросила сноху о таком самопожертвовании», — передает Shot слова Ойдиновой.
С 2022 года супружеская пара служит в одном из подразделений 25-й армии. Заботиться о младших детях женщина попросила свою 23-летнюю дочь, которая сама воспитывает двоих детей. В настоящее время несовершеннолетние называют свою старшую сестру мамой, а биологическую мать — бабушкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.