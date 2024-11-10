10 ноября 2024

Свердловчане фейерверком открыли горнолыжный сезон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салют. Тюмень, салют, фейерверк
Салют запустили в конце открытия (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) открылся горнолыжный сезон на местной трассе, который завершился запуском фейерверков. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В Каменске-Уральском запустили фейерверк. Залпы фейерверка стали кульминацией спортивного праздника на „Богатырьке“», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».

Помимо салюта на открытии было и огненное шоу. В честь мероприятия для свердловчан подъемник работал бесплатно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) открылся горнолыжный сезон на местной трассе, который завершился запуском фейерверков. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В Каменске-Уральском запустили фейерверк. Залпы фейерверка стали кульминацией спортивного праздника на „Богатырьке“», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». Помимо салюта на открытии было и огненное шоу. В честь мероприятия для свердловчан подъемник работал бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...