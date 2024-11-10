Салют запустили в конце открытия (архивное фото)
В Каменске-Уральском (Свердловская область) открылся горнолыжный сезон на местной трассе, который завершился запуском фейерверков. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В Каменске-Уральском запустили фейерверк. Залпы фейерверка стали кульминацией спортивного праздника на „Богатырьке“», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».
Помимо салюта на открытии было и огненное шоу. В честь мероприятия для свердловчан подъемник работал бесплатно.
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