Губернатор Перми Махонин рассказал, как прошел форум «Образование и карьера»

Форум продлился с 7 по 10 ноября
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил закрытие выставки-форума для студентов и абитуриентов «Образование и карьера». В выставке приняли участие 43 тысячи человек. В их числе — абитуриенты, студенты, родители и преподаватели. Об этом глава Перми написал в своем telegram-канале.
«За четыре дня было проведено более 130 образовательных и профориентационных мероприятий. Почти 43 тысячи ребят поучаствовали в событиях форума», — поделился губернатор.
Форум прошел на площадке «Пермь Экспо» и продлился с 7 по 10 ноября. В выставке приняли участие ведущие вузы и предприятия Пермского края.
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