10 ноября 2024

Губернатор Перми Махонин рассказал, как прошел форум «Образование и карьера»

Махонин: 43 тысячи пермяков стали участниками форума «Образование и карьера»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум продлился с 7 по 10 ноября
Форум продлился с 7 по 10 ноября Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил закрытие выставки-форума для студентов и абитуриентов «Образование и карьера». В выставке приняли участие 43 тысячи человек. В их числе — абитуриенты, студенты, родители и преподаватели. Об этом глава Перми написал в своем telegram-канале.

«За четыре дня было проведено более 130 образовательных и профориентационных мероприятий. Почти 43 тысячи ребят поучаствовали в событиях форума», — поделился губернатор.

Форум прошел на площадке «Пермь Экспо» и продлился с 7 по 10 ноября. В выставке приняли участие ведущие вузы и предприятия Пермского края.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил закрытие выставки-форума для студентов и абитуриентов «Образование и карьера». В выставке приняли участие 43 тысячи человек. В их числе — абитуриенты, студенты, родители и преподаватели. Об этом глава Перми написал в своем telegram-канале. «За четыре дня было проведено более 130 образовательных и профориентационных мероприятий. Почти 43 тысячи ребят поучаствовали в событиях форума», — поделился губернатор. Форум прошел на площадке «Пермь Экспо» и продлился с 7 по 10 ноября. В выставке приняли участие ведущие вузы и предприятия Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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