Reuters: США не предупреждали МИД Украины о разговоре Трампа и Путина

11 ноября 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Путин и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee Украинские власти не были уведомлены о предполагаемом телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Новость по теме Трамп позвонил Путину: что обсуждали президенты «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — заявил Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters. После официального объявления результатов выборов, Трамп, который был избран президентом США, провел телефонный разговор с Путиным, передает телеканал 360. В ходе беседы они обсудили текущее положение дел на Украине, сообщает The Washington Post, ссылаясь на информацию от источников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти не были уведомлены о предполагаемом телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — заявил Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters. После официального объявления результатов выборов, Трамп, который был избран президентом США, провел телефонный разговор с Путиным, передает телеканал 360. В ходе беседы они обсудили текущее положение дел на Украине, сообщает The Washington Post, ссылаясь на информацию от источников.