Reuters: США не предупреждали МИД Украины о разговоре Трампа и Путина

Украинские власти не были уведомлены о предполагаемом телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — заявил Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters.
После официального объявления результатов выборов, Трамп, который был избран президентом США, провел телефонный разговор с Путиным, передает телеканал 360. В ходе беседы они обсудили текущее положение дел на Украине, сообщает The Washington Post, ссылаясь на информацию от источников.
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