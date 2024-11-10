Трамп позвонил Путину: что обсуждали президенты

WP: Трамп и Путин обсуждали возможное прекращение конфликта на Украине

11 ноября 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Трамп позвонил Путину и призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победитель президентских выборов США Дональд Трамп провел свой первый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 7 ноября. Об этом пишет The Washington Post, передавая информацию источников. Этот разговор состоялся спустя два дня после выборов. О чем говорили Путин с Трампом — в материале URA.RU. Трамп и Путин обсуждали возможное прекращение конфликта на Украине В ходе телефонного общения с Путиным Трамп попросил не провоцировать усиление напряженности на Украине и напомнил о наличии военных сил США в Европе, сообщает анонимный источник издания Washington Post. Источник не уточнил, кто инициировал данный разговор. Новость по теме О мужественности Трампа и отношениях с США: первые заявления Путина после выборов в Штатах Лидеры также обсудили стабилизацию мирного процесса в Европе. Трамп проявил интерес к будущим переговорам, целью которых будет быстрое урегулирование конфликта на Украине, отмечает издание. Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах. Однако конкретные шаги, которые он планирует предпринять, оставались неопределенными. Позиция Путина по мирному урегулированию конфликта В июне текущего года Президент России Владимир Путин представил новые предложения для мирного урегулирования ситуации на Украине, пишет RT. Они включают в себя признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России, обеспечение нейтрального статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России. Глава государства заявил, что эти меры могут способствовать прекращению конфликта и переходу к его политико-дипломатическому разрешению. Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU На мероприятии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин повторно выразил готовность России к переговорам с Украиной на основе ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей. Однако он подчеркнул, что целью должно стать не временное перемирие, которое позволит украинской стороне пополнить запасы боеприпасов, а создание условий для восстановления отношений, что будет отвечать интересам обоих стран. Россия ждет от Трампа реальных шагов для прекращения огня в зоне СВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов необходимо предпринять конкретные действия, сообщила в эфире телеканала «Россия 24». Захарова: слова Трампа о завершении конфликтов предполагают действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — заявила Захарова. Это подчеркивает важность перехода от слов к делу в международной политике. Помимо этого, Захарова отметила, что Трамп признал необходимость решения внутренних проблем США. Такое заявление может указывать на возможные изменения во внешней политике США, сосредоточенной на урегулировании внутренних вызовов, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победитель президентских выборов США Дональд Трамп провел свой первый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 7 ноября. Об этом пишет The Washington Post, передавая информацию источников. Этот разговор состоялся спустя два дня после выборов. О чем говорили Путин с Трампом — в материале URA.RU. В ходе телефонного общения с Путиным Трамп попросил не провоцировать усиление напряженности на Украине и напомнил о наличии военных сил США в Европе, сообщает анонимный источник издания Washington Post. Источник не уточнил, кто инициировал данный разговор. Лидеры также обсудили стабилизацию мирного процесса в Европе. Трамп проявил интерес к будущим переговорам, целью которых будет быстрое урегулирование конфликта на Украине, отмечает издание. Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах. Однако конкретные шаги, которые он планирует предпринять, оставались неопределенными. В июне текущего года Президент России Владимир Путин представил новые предложения для мирного урегулирования ситуации на Украине, пишет RT. Они включают в себя признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России, обеспечение нейтрального статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России. Глава государства заявил, что эти меры могут способствовать прекращению конфликта и переходу к его политико-дипломатическому разрешению. На мероприятии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин повторно выразил готовность России к переговорам с Украиной на основе ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей. Однако он подчеркнул, что целью должно стать не временное перемирие, которое позволит украинской стороне пополнить запасы боеприпасов, а создание условий для восстановления отношений, что будет отвечать интересам обоих стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов необходимо предпринять конкретные действия, сообщила в эфире телеканала «Россия 24». «Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — заявила Захарова. Это подчеркивает важность перехода от слов к делу в международной политике. Помимо этого, Захарова отметила, что Трамп признал необходимость решения внутренних проблем США. Такое заявление может указывать на возможные изменения во внешней политике США, сосредоточенной на урегулировании внутренних вызовов, пишет MK.RU.