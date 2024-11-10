Госдума предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам

11 ноября 2024 в 04:32 Размер текста - 17 +

Депутаты предложили ограничить срок договора аренды жилья для мигрантов одним годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Госдумы предложили россиянам сдавать жилье мигрантам только по договору и на срок не более года. Законопроект направлен на рассмотрение правительству. Об этом сообщил лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «От Фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Депутат подчеркнул серьезность проблем, возникающих в результате соседства с иностранными арендаторами, которые игнорируют общепринятые нормы поведения. Нарушителей он предлагает штрафовать, а в случае задержек в оплате аренды — расторгать договор и выселять. По словам Слуцкого, в эконом-сегменте жилья в Москве до 85% квартир занимают мигранты. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции. Речь идет о конфискации денег, ценностей и иного имущества. По информации МВД в 2023 году рост преступлений по статье «Организация нелегальной миграции» составил 79,6%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы предложили россиянам сдавать жилье мигрантам только по договору и на срок не более года. Законопроект направлен на рассмотрение правительству. Об этом сообщил лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «От Фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Депутат подчеркнул серьезность проблем, возникающих в результате соседства с иностранными арендаторами, которые игнорируют общепринятые нормы поведения. Нарушителей он предлагает штрафовать, а в случае задержек в оплате аренды — расторгать договор и выселять. По словам Слуцкого, в эконом-сегменте жилья в Москве до 85% квартир занимают мигранты. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции. Речь идет о конфискации денег, ценностей и иного имущества. По информации МВД в 2023 году рост преступлений по статье «Организация нелегальной миграции» составил 79,6%.