10 ноября 2024

Госдума предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам

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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Депутаты предложили ограничить срок договора аренды жилья для мигрантов одним годом Фото:

Депутаты Госдумы предложили россиянам сдавать жилье мигрантам только по договору и на срок не более года. Законопроект направлен на рассмотрение правительству. Об этом сообщил лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«От Фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

Депутат подчеркнул серьезность проблем, возникающих в результате соседства с иностранными арендаторами, которые игнорируют общепринятые нормы поведения. Нарушителей он предлагает штрафовать, а в случае задержек в оплате аренды — расторгать договор и выселять. По словам Слуцкого, в эконом-сегменте жилья в Москве до 85% квартир занимают мигранты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции. Речь идет о конфискации денег, ценностей и иного имущества. По информации МВД в 2023 году рост преступлений по статье «Организация нелегальной миграции» составил 79,6%.

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Депутаты Госдумы предложили россиянам сдавать жилье мигрантам только по договору и на срок не более года. Законопроект направлен на рассмотрение правительству. Об этом сообщил лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «От Фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Депутат подчеркнул серьезность проблем, возникающих в результате соседства с иностранными арендаторами, которые игнорируют общепринятые нормы поведения. Нарушителей он предлагает штрафовать, а в случае задержек в оплате аренды — расторгать договор и выселять. По словам Слуцкого, в эконом-сегменте жилья в Москве до 85% квартир занимают мигранты. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции. Речь идет о конфискации денег, ценностей и иного имущества. По информации МВД в 2023 году рост преступлений по статье «Организация нелегальной миграции» составил 79,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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