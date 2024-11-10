Кадыров высказался о чеченском следе в покушении в Узбекистане: что известно об инциденте

Кадыров опроверг «чеченский след» в обстреле машины узбекского чиновника

11 ноября 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Прозападные СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», сказал Кадыров Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отверг обвинения в причастности к обстрелу автомобиля в Узбекистане, где находился экс-чиновник Комил Алламжонов. Кадыров заявил, что информация о «чеченском следе» в этой истории является безосновательной и приписывается ему ошибочно. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Кадыров опроверг заявления о чеченском следе в покушении в Узбекистане Двое неустановленных лиц произвели несколько выстрелов Фото: Илья Московец © URA.RU Рамзан Кадыров заявил, что информация о чеченском следе в нападении на автомобиль бывшего чиновника Комила Алламжонова в Узбекистане является провокацией. Он подчеркнул, что такие обвинения недопустимы и не имеют под собой оснований. «Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о чеченском следе, а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — заявил Кадыров в telegram-канале. Кадыров сделал акцент на тесных исторических и культурных связях между чеченским и узбекским народами. Он выразил уважение к политике президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и указал на успешное сотрудничество в различных сферах, включая информационную и правоохранительную. Что известно об инциденте В ночь на 26 октября в Кибрае, пригороде Ташкента, произошел инцидент со стрельбой . Двое неустановленных лиц произвели несколько выстрелов по движущемуся автомобилю марки Range Rover, после чего скрылись с места происшествия. В результате нападения никто не получил ранений. За рулем находился гражданин, упомянутый как «гражданин С. С.». По данному факту Генеральная прокуратура Узбекистана начала расследование по статье о покушении на умышленное убийство. Согласно последним данным, в ходе следственных мероприятий были задержаны четыре подозреваемых, пишет Daryo.Uz. По информации от источников Gazeta.uz, в автомобиле вместе с водителем находился 40-летний Комил Алламжонов, бывший руководитель Департамента информационной политики администрации президента с августа 2023 по сентябрь 2024 года. Алламжонов ранее заявлял о своих планах перейти из государственной службы в частный сектор. Среди его предыдущих должностей значится работа пресс-секретарем президента Узбекистана в 2017—2018 годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отверг обвинения в причастности к обстрелу автомобиля в Узбекистане, где находился экс-чиновник Комил Алламжонов. Кадыров заявил, что информация о «чеченском следе» в этой истории является безосновательной и приписывается ему ошибочно. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Рамзан Кадыров заявил, что информация о чеченском следе в нападении на автомобиль бывшего чиновника Комила Алламжонова в Узбекистане является провокацией. Он подчеркнул, что такие обвинения недопустимы и не имеют под собой оснований. «Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о чеченском следе, а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — заявил Кадыров в telegram-канале. Кадыров сделал акцент на тесных исторических и культурных связях между чеченским и узбекским народами. Он выразил уважение к политике президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и указал на успешное сотрудничество в различных сферах, включая информационную и правоохранительную. В ночь на 26 октября в Кибрае, пригороде Ташкента, произошел инцидент со стрельбой. Двое неустановленных лиц произвели несколько выстрелов по движущемуся автомобилю марки Range Rover, после чего скрылись с места происшествия. В результате нападения никто не получил ранений. За рулем находился гражданин, упомянутый как «гражданин С. С.». По данному факту Генеральная прокуратура Узбекистана начала расследование по статье о покушении на умышленное убийство. Согласно последним данным, в ходе следственных мероприятий были задержаны четыре подозреваемых, пишет Daryo.Uz. По информации от источников Gazeta.uz, в автомобиле вместе с водителем находился 40-летний Комил Алламжонов, бывший руководитель Департамента информационной политики администрации президента с августа 2023 по сентябрь 2024 года. Алламжонов ранее заявлял о своих планах перейти из государственной службы в частный сектор. Среди его предыдущих должностей значится работа пресс-секретарем президента Узбекистана в 2017—2018 годах.