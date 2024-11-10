Кадыров опроверг «чеченский след» в обстреле машины узбекского чиновника

11 ноября 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Кадыров назвал вбросом данные о «чеченском следе» в покушении в Узбекистане Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в причастности к обстрелу автомобиля в Узбекистане, где находился экс-чиновник Комил Алламжонов. Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что информация о «чеченском следе» в этом инциденте является безосновательной и приписывается ему ошибочно. «Следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о „чеченском следе“, а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал глава республики. Кадыров также упомянул, что во время нападения никто не пострадал, и один из подозреваемых уже был задержан. Кроме того, Кадыров подчеркнул братские отношения между чеченцами и узбеками, обладающими общим историческим прошлым. Он назвал обвинения в свой адрес «информационным вбросом» и «явной попыткой внести разлад» между двумя странами, что свидетельствует о попытках дестабилизации отношений на фоне текущих событий. 26 октября стало известно о нападении в Ташкентской области Узбекистана, в ходе которого был обстрелян автомобиль марки Range Rover. Согласно сообщению прокуратуры республики, за рулем находился Комил Алламжонов — экс-руководитель департамента информационной политики при администрации президента страны. В этом инциденте участвовали двое неустановленных лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в причастности к обстрелу автомобиля в Узбекистане, где находился экс-чиновник Комил Алламжонов. Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что информация о «чеченском следе» в этом инциденте является безосновательной и приписывается ему ошибочно. «Следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о „чеченском следе“, а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал глава республики. Кадыров также упомянул, что во время нападения никто не пострадал, и один из подозреваемых уже был задержан. Кроме того, Кадыров подчеркнул братские отношения между чеченцами и узбеками, обладающими общим историческим прошлым. Он назвал обвинения в свой адрес «информационным вбросом» и «явной попыткой внести разлад» между двумя странами, что свидетельствует о попытках дестабилизации отношений на фоне текущих событий. 26 октября стало известно о нападении в Ташкентской области Узбекистана, в ходе которого был обстрелян автомобиль марки Range Rover. Согласно сообщению прокуратуры республики, за рулем находился Комил Алламжонов — экс-руководитель департамента информационной политики при администрации президента страны. В этом инциденте участвовали двое неустановленных лиц.