NYT: в США противники и союзники ожидают «волну мести» со стороны Трампа

11 ноября 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

NYT предсказал волну мести со стороны Трампа после его возвращения к власти Фото: Official White House / Tia Dufour После победы на президентских выборах США Дональд Трамп может начать кампанию против своих оппонентов, вызывая у них беспокойство, сообщают американские журналисты. Сообщается, что союзники и противники Трампа ожидают от него действий по мести. «Союзники и противники Трампа ожидают волну мести. Трамп возвращается в Белый дом еще злее и открыто говорит о возмездии. Даже если он кого-то пощадит, его изменчивая натура напомнит — нет никаких гарантий того, что он не откажется от своего решения», — говорится в статье New York Times. В дополнение к этому биограф семьи Трампа Гвенда Блэр предполагает, что новый президент может организовать как публичные процессы, так и менее заметные аудиты и отказы в предоставлении грантов или займов. Эти действия могут быть направлены на тех, кто, по мнению Трампа, обращался с ним несправедливо в течение предыдущих лет. В то же время в рядах Республиканской партии нет единства в вопросе о том, как следует реагировать на оппонентов и критиков, что добавляет неопределенности в предстоящую политику Трампа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После победы на президентских выборах США Дональд Трамп может начать кампанию против своих оппонентов, вызывая у них беспокойство, сообщают американские журналисты. Сообщается, что союзники и противники Трампа ожидают от него действий по мести. «Союзники и противники Трампа ожидают волну мести. Трамп возвращается в Белый дом еще злее и открыто говорит о возмездии. Даже если он кого-то пощадит, его изменчивая натура напомнит — нет никаких гарантий того, что он не откажется от своего решения», — говорится в статье New York Times. В дополнение к этому биограф семьи Трампа Гвенда Блэр предполагает, что новый президент может организовать как публичные процессы, так и менее заметные аудиты и отказы в предоставлении грантов или займов. Эти действия могут быть направлены на тех, кто, по мнению Трампа, обращался с ним несправедливо в течение предыдущих лет. В то же время в рядах Республиканской партии нет единства в вопросе о том, как следует реагировать на оппонентов и критиков, что добавляет неопределенности в предстоящую политику Трампа.