NYT: в США противники и союзники ожидают «волну мести» со стороны Трампа

После победы на президентских выборах США Дональд Трамп может начать кампанию против своих оппонентов, вызывая у них беспокойство, сообщают американские журналисты. Сообщается, что союзники и противники Трампа ожидают от него действий по мести.
«Союзники и противники Трампа ожидают волну мести. Трамп возвращается в Белый дом еще злее и открыто говорит о возмездии. Даже если он кого-то пощадит, его изменчивая натура напомнит — нет никаких гарантий того, что он не откажется от своего решения», —
В дополнение к этому биограф семьи Трампа Гвенда Блэр предполагает, что новый президент может организовать как публичные процессы, так и менее заметные аудиты и отказы в предоставлении грантов или займов. Эти действия могут быть направлены на тех, кто, по мнению Трампа, обращался с ним несправедливо в течение предыдущих лет. В то же время в рядах Республиканской партии нет единства в вопросе о том, как следует реагировать на оппонентов и критиков, что добавляет неопределенности в предстоящую политику Трампа.
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